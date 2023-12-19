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時尚業面臨挑戰 百人會：資源比競爭更重要

記者劉梓祁／紐約報導
百人會探討時尚業挑戰。(線上會議截屏)
百人會探討時尚業挑戰。(線上會議截屏)

為探討時尚業界內亞裔群體的發展經歷及困難，美國華人精英團體百人會(Committee of 100)日前舉辦「時尚行業的障礙」(Obstacles in the Fashion Industry)對談活動，邀請業界代表共同探討該行業所面臨的挑戰與發展機遇，以及文化多樣性、創新趨勢和行業內的持續變化。

本次活動由百人會職業天花板倡議委員會主席楊彼得(Peter Young)主持，為「職業發展倡議計畫」的第31次活動。他提到，研究已顯示亞裔在職業上遇到了嚴重障礙，其中時尚產業是重要但偶爾被忽視的領域。對談中，Instagram时尚合作副总裁陳怡樺(Eva Chen)表示，自己作為台灣和上海華人後代兼第一代移民，曾從醫學預科轉至時尚領域，但在過程中發現缺乏職業選擇和指南，從而無法預見未來的職業路線。

陳怡樺說，儘管已見到亞裔在時尚界的多樣性增加，但多數集中在較低層次，而在高級職位上，不論是亞裔還是其他少數族裔美國人，多樣性依然不夠顯著。她用「竹子天花板」(Bamboo Ceiling)形容現狀並補充道，亞裔社區在時尚領域互相扶持或是促進改變的方式之一，因此提供資源和幫助比競爭更加重要。

參與活動的講者還有Oscar de la Renta聯合創意總監、MONSE創始人Laura Kim，以及Saks Fifth Avenue副總裁兼時尚總監Roopal Patel。

亞裔 華人 百人會

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