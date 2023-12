時尚業面臨挑戰 百人會：資源比競爭更重要

百人會探討時尚業挑戰。(線上會議截屏)

為探討時尚業界內亞裔 群體的發展經歷及困難,美國華人 精英團體百人會 (Committee of 100)日前舉辦「時尚行業的障礙」(Obstacles in the Fashion Industry)對談活動,邀請業界代表共同探討該行業所面臨的挑戰與發展機遇,以及文化多樣性、創新趨勢和行業內的持續變化。

本次活動由百人會職業天花板倡議委員會主席楊彼得(Peter Young)主持,為「職業發展倡議計畫」的第31次活動。他提到,研究已顯示亞裔在職業上遇到了嚴重障礙,其中時尚產業是重要但偶爾被忽視的領域。對談中,Instagram时尚合作副总裁陳怡樺(Eva Chen)表示,自己作為台灣和上海華人後代兼第一代移民,曾從醫學預科轉至時尚領域,但在過程中發現缺乏職業選擇和指南,從而無法預見未來的職業路線。

陳怡樺說,儘管已見到亞裔在時尚界的多樣性增加,但多數集中在較低層次,而在高級職位上,不論是亞裔還是其他少數族裔美國人,多樣性依然不夠顯著。她用「竹子天花板」(Bamboo Ceiling)形容現狀並補充道,亞裔社區在時尚領域互相扶持或是促進改變的方式之一,因此提供資源和幫助比競爭更加重要。

參與活動的講者還有Oscar de la Renta聯合創意總監、MONSE創始人Laura Kim,以及Saks Fifth Avenue副總裁兼時尚總監Roopal Patel。