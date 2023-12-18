華裔退伍軍人會獎學金 19人獲獎

紐約華裔美國退伍軍人會舉辦年度獎學金頒獎儀式，共19名子弟獲獎。(記者許君達／攝影)

紐約華裔 美國退伍軍人會17日舉辦年度獎學金頒獎儀式，18名會員子弟分別獲得700至1000元不等的獎金，另有一人獲得100元中文學習獎。

退伍軍人會主席鄧燦業、幹事梅本立、前任主席伍元天以及紐約華裔美國退伍軍人會實業公司董事長鄧遐勳出席了頒獎儀式。伍元天表示，這是退伍軍人會每年僅次於國殤日和退伍軍人日以外，第三盛大的日子，大家聚在一起，是因為我們知道，堅持投入教育是讓一個社區持續成功的關鍵。

獎學金面向退伍軍人會會員本人及家庭成員頒發，所有正在讀大學和高中畢業班的會員子弟均可申請，並由評審委員會綜合學習成績、社會活動參與情況等因素予以評定，選出三名獲得1000元大獎的得主、以及15名獲得700元獎勵的得主。

就讀於天普 大學(Temple University)、學習音樂專業的譚蕙心(Nicole Hom)本年度獲得綜合排名第一，這已是她連續第三年獲獎。她表示，由於自己的父親譚超然是退伍軍人會獎學金委員會主席，她從上高中時就開始有一種緊迫感，即使當時還不太清楚這個獎學金到底意味著什麼，就有意識未來要去報名參與，並要求自己精益求精。

曾於2005至2007年擔任退伍軍人會主席的單志然當日三次上台，分別代表自己的三名獲獎孫輩領獎，贏得全場喝采。單志然1956年從香港 移民來美，中學畢業後受召參軍，退役後進入石溪州大(Stony Brook University)攻讀學士和研究所，畢業後留校擔任數學教師多年，此後又就職於國防承包商洛克希德馬丁，參與尖端軍事裝備的設計製造。