選哲之友美東分會成立 柯文哲拉票

美東選哲之友會於12月17日在法拉盛喜來登酒店舉行成立大會。(主辦單位提供)

距離選舉日不到一個月，美東選哲之友會(Eastern America KP Campaign Supporters)於17日在法拉盛喜來登酒店舉行成立大會。台灣民眾黨秘書長周台竹與南加州 選哲之友會會長蕭丞堯等100餘人出席了活動。中華民國 總統候選人柯文哲 與副總統候選人吳欣盈通過視訊參加會議並致詞。

柯文哲在視訊講話中稱，海外僑胞將是改變台灣選戰關鍵少數的那一票，他呼籲海外僑胞在投票當日回台支持他。「在今年4月和10月的訪美之旅中，我看到了在強權局勢中台灣的國際發展願景和困境，也更加堅定我想要改變的決心，」柯文哲表示，「這是一場艱苦的戰役，只有勇敢前進才能改變台灣的歷史。我很榮幸在這個歷史事件中與你們一起逆風前行」。

吳欣盈表示，自己從政就是為了服務公眾。她希望能夠將自己的國際工作經驗和企業背景運用到從政中來，幫助推動數位醫療發展，讓台灣更接近淨零碳排，同時幫助推動台灣的主權基金。

周台竹表示，透過與柯文哲的日常交往，他對柯文哲及其專業水平有了深刻認識。他強調柯文哲是全台灣唯一提倡企業文化的行政首長，其企業文化被定義為政治誠信。對於即將到來的選舉，周台竹鼓勵僑胞不要將自己定位為某一個黨派，而應該以台灣的前途為考量基準。

成立大會上宣布美東選哲之友會會長為王金智，秘書長丁作輝，總顧問于金山，顧問戴松昌。汪俊延、吳達義、郭至隆、翁雁天作為美東選哲之友會的理事也發表了講話。