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選哲之友美東分會成立 柯文哲拉票

記者范航瑜／紐約報導
美東選哲之友會於12月17日在法拉盛喜來登酒店舉行成立大會。(主辦單位提供)
美東選哲之友會於12月17日在法拉盛喜來登酒店舉行成立大會。(主辦單位提供)

距離選舉日不到一個月，美東選哲之友會(Eastern America KP Campaign Supporters)於17日在法拉盛喜來登酒店舉行成立大會。台灣民眾黨秘書長周台竹與南加州選哲之友會會長蕭丞堯等100餘人出席了活動。中華民國總統候選人柯文哲與副總統候選人吳欣盈通過視訊參加會議並致詞。

柯文哲在視訊講話中稱，海外僑胞將是改變台灣選戰關鍵少數的那一票，他呼籲海外僑胞在投票當日回台支持他。「在今年4月和10月的訪美之旅中，我看到了在強權局勢中台灣的國際發展願景和困境，也更加堅定我想要改變的決心，」柯文哲表示，「這是一場艱苦的戰役，只有勇敢前進才能改變台灣的歷史。我很榮幸在這個歷史事件中與你們一起逆風前行」。

吳欣盈表示，自己從政就是為了服務公眾。她希望能夠將自己的國際工作經驗和企業背景運用到從政中來，幫助推動數位醫療發展，讓台灣更接近淨零碳排，同時幫助推動台灣的主權基金。

周台竹表示，透過與柯文哲的日常交往，他對柯文哲及其專業水平有了深刻認識。他強調柯文哲是全台灣唯一提倡企業文化的行政首長，其企業文化被定義為政治誠信。對於即將到來的選舉，周台竹鼓勵僑胞不要將自己定位為某一個黨派，而應該以台灣的前途為考量基準。

成立大會上宣布美東選哲之友會會長為王金智，秘書長丁作輝，總顧問于金山，顧問戴松昌。汪俊延、吳達義、郭至隆、翁雁天作為美東選哲之友會的理事也發表了講話。

柯文哲 中華民國 加州

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