華商會聖誕聯歡 亞當斯蒞臨

美國紐約華人總商會16日晚在法拉盛君豪酒店舉辦聖誕聯歡餐會，眾多僑領、民代和商會成員參與。(記者邢易霖／攝影)

美國紐約華人 總商會16日晚在在法拉盛君豪酒店舉辦聖誕聯歡餐會，市長亞當斯 (Eric Adams)出席同歡。國會眾議員孟昭文、州參議員劉醇逸、市議員馬泰(Chris Marte)、市議員黃敏儀辦公室幕僚長柯立人、市長特別顧問兼亞裔 事務主任鄭祺蓉等和中國駐紐約總領館副總領事吳曉明，眾多僑領和商會成員參與餐會，人數逾百人。

市長亞當斯致辭時表示，感謝華商總會在會長徐洲領導下對社區的貢獻；他對該商會日益壯大、不斷發展表示欣慰，也為華人社區商業實力的不斷增強感到滿意。亞當斯還感謝華社對他的支持，使他更加認識到華人社區在紐約市的重要作用。他說，「我們堅決反對仇恨亞裔的犯罪行為，積極扶持中小企業的發展」。他相信提供高質量的教育和健全的社區執法將促進社區進步，並建立起更緊密的合作關係和友誼。

會長徐洲表示，當晚的聯歡活動主要是增強商會理事成員互動，大家在一起慶祝聖誕節和新年的到來， 促進理事會和朋友之間的交流和溝通，帶動社區經濟，繼續積極倡導創新、合作、共贏的理念，爲會員提供更多商機和資源，推動華人商業的繁榮發展。