華商會聖誕聯歡 亞當斯蒞臨
美國紐約華人總商會16日晚在在法拉盛君豪酒店舉辦聖誕聯歡餐會，市長亞當斯(Eric Adams)出席同歡。國會眾議員孟昭文、州參議員劉醇逸、市議員馬泰(Chris Marte)、市議員黃敏儀辦公室幕僚長柯立人、市長特別顧問兼亞裔事務主任鄭祺蓉等和中國駐紐約總領館副總領事吳曉明，眾多僑領和商會成員參與餐會，人數逾百人。
市長亞當斯致辭時表示，感謝華商總會在會長徐洲領導下對社區的貢獻；他對該商會日益壯大、不斷發展表示欣慰，也為華人社區商業實力的不斷增強感到滿意。亞當斯還感謝華社對他的支持，使他更加認識到華人社區在紐約市的重要作用。他說，「我們堅決反對仇恨亞裔的犯罪行為，積極扶持中小企業的發展」。他相信提供高質量的教育和健全的社區執法將促進社區進步，並建立起更緊密的合作關係和友誼。
會長徐洲表示，當晚的聯歡活動主要是增強商會理事成員互動，大家在一起慶祝聖誕節和新年的到來， 促進理事會和朋友之間的交流和溝通，帶動社區經濟，繼續積極倡導創新、合作、共贏的理念，爲會員提供更多商機和資源，推動華人商業的繁榮發展。
中國駐紐約總領館副總領事吳曉明表示，華人總商會回饋社區，大力促進中美友好，在9月順利完成理事會成員換屆；他相信在會長徐洲的帶領下，商會將開創更美好的明天。國會眾議員孟昭文向華人總商會贈送她從國會帶來的禮物，表彰總商會多年來對社區的貢獻和對中小企業的幫助。市議員馬泰(Chris Marte)和市議員黃敏儀辦公室幕僚長柯立人也為會長徐洲頒發了褒揚狀。
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