民代華社年終送暖 民眾響應

布碌崙華人社區服務中心慶祝聖誕派送禮物蔬果。(華社中心提供)

布碌崙華人 社區服務中心攜手州眾議員 寇頓(William Colton)辦公室、當選市議員莊文怡(Susan Zhuang)以及聯合亞美聯盟社區機構等，於17日舉行慶祝聖誕派送禮物和蔬果的活動，為許多社區居民送上了節日禮物。

這次慶聖誕派禮物蔬果活動在布碌崙華人聚居區班森賀的賽斯露公園(Seth Low Park)外舉行，許多華裔居民，包括外族裔居民聞訊前來排隊，隊伍中還有不少家長帶著孩子前來。華人社區服務中心負責人羅添福、行政總裁伍燕珊，當選市議員莊文怡都參加了這次活動。

大力支持該活動的聯合亞美聯盟(UA3)執行董事樂啟光等人在現場當義工，他們冒著寒風，為居民派送大白菜、紅薯、洋蔥、土豆等，還派發一個裝有帽子、T恤等數件物品的背袋作為禮物。由聯合亞美聯盟的戚本潔裝扮的聖誕老人更處處受到歡迎，他手拿鈴鐺背著一個黃色的大口袋，不斷地給現場民眾送上節日的祝福，莊文怡則不停向小朋友們派發玩具。

華人社區服務中心行政總監吳燕珊說，當天他們向數百位居民派送了蔬果和禮品袋，她感謝各機構為該活動贊助了蔬菜、洗手液和禮品袋等物品，她也祝願大家過上一個歡樂的節日。