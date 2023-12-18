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亞當斯：履行競選承諾 支持率創低因無證客危機

記者許君達／紐約報導
市長亞當斯將支持度下跌的原因歸咎於無證客危機。圖為亞當斯此前在庇護所迎接無證客。(市長辦公室提供)
市長亞當斯將支持度下跌的原因歸咎於無證客危機。圖為亞當斯此前在庇護所迎接無證客。(市長辦公室提供)

紐約市亞當斯(Eric Adams)17日在接受PIX11台的「PIX談政治」(PIX on Politics)欄目專訪時表示，他履行了競選時的承諾，而造成自己民意支持率創下新低的原因，是無證客危機。

「PIX談政治」節目主持人曼納里諾(Dan Mannarino)指出，2023年末市民對亞當斯感到滿意的市民僅占總數的28%，創下1990年代以來市長支持率的新低。亞當斯則表示，2023年，紐約市的私營部門就業崗位回到了疫情前的水平，而減少犯罪、投資住房等選舉時提出的承諾他也都兌現了。他說，來自外部的無證客危機才是將他擊倒在地的關鍵。

亞當斯繼續將責任歸咎於聯邦。他說，人們指責他沒有提早預估到這場危機對城市帶來的衝擊，而他們則不得不向紐約市民解釋，聯邦政府在這個全國性的重要問題上玩失蹤，才是造成危機的根本原因。他同時對聯邦在未來的應對能力表示悲觀，「我相信我們的國會議員在努力爭取，但不幸的是，共和黨並不想要真正的移民改革」。

亞當斯此前高調宣布，為了因應無證客危機帶來的財政缺口，2024年的市政預算將不得不縮減。曼納里諾追問，具體會著重削減哪些方面的預算，但亞當斯並未給出明確的回答，僅表示包括市府裁員以及對富人增稅等選項「都擺在談判桌上」。

此外，亞當斯也否認了因預算限縮而取消警察學院部分課程會對打擊犯罪的工作產生影響；他表示，通過數據分析和合理的部署會保障執法力度、而不會以犧牲公共安全為代價。

在被問到對曼哈頓徵收堵車費的看法時，亞當斯表示，他認為由於醫療或托兒等原因而不得不進入收費區的市民應該享有更多的優惠，「他們與那些為了奢侈目的而開車去曼哈頓的人，應該區別對待」。不過，亞當斯也強調，最終的決定權在聯邦和州政府，他無法干涉大都會運輸署(MTA)的行政流程。

亞當斯表示，他認為自己在2023年取得的最大成就是降低了犯罪率，而在2024年，加強公共安全仍將作為工作的重點。

亞當斯 紐約市 預算

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