追悼高耀潔 中國婦權：不畏強權防愛滋

中國婦權主席張菁希望藉追思會共同緬懷醫師高耀潔，弘揚她堅守醫德、不畏強權說真相、幫助弱勢的高尚情操。(記者顏嘉瑩／攝影)

為了表達對中國愛滋病防治活動家高耀潔 的深切緬懷，中國婦權和基督徒公義聯盟於17日在皇后區法拉盛 舉辦高耀潔追思會；這場追思會聚集了眾多來自不同社會背景的民運人士和支持者，他們共同紀念這位對中國社會和民主運動做出卓越貢獻的前輩。

高耀潔作為曾揭發河南 愛滋病疫情蔓延的婦科醫生，有「中國防愛滋第一人」之稱，她於10日在曼哈頓辭世，享年95歲；中國婦權主席張菁在17日於法拉盛舉行的追思會上指出，「被譽為『中國國寶』、『亞洲之星』的高耀潔女士的隕落，中國官媒隻字不提」。因此她希望藉此追思會，全面介紹高耀潔醫生的生平事蹟、生活圖集，並代讀國內外部分學者紀念高耀潔醫生的悼文、詩句，共同緬懷醫師高耀潔，弘揚她堅守醫德、不畏強權說真相、幫助弱勢的高尚情操。

張菁稱讚高耀潔在中國愛滋病防治中的不朽貢獻，並和在場的眾多參與者回顧了高耀潔一生的奮鬥和奉獻的歷程。

中國婦權的霧婷提及高耀潔獲得的諸多榮譽，包括小行星38980以「高耀潔」命名、獲得2007年度科學家人權獎等，她還朗誦了中國國內不少人對高耀潔的追思信息，「高媽媽永遠地走了，天上的星星和地上的人們將永遠記得你的名字」。

「基督徒公義聯盟」義工楊士松則說，自己的家鄉河南，是「愛滋病第一村」上蔡縣所屬的省，他對高耀潔的感激無法用語言形容，她是中國的「活菩薩」；他並稱是在高耀潔的努力下，才迫使中國當局採取遏制措施，讓愛滋病疫情未進一步擴大。

張艷、李青、李占宏及魏京生基金會代表、蘇曉康夫婦等人也發表悼文和輓聯。