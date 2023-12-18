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布碌崙67歲婦人遭挾持 1男1女銀行取走2800元

記者胡聲橋／紐約報導
布碌崙市中心一名年長婦女被脅迫到銀行，並被劫匪取走2800元。圖為嫌犯之一。(警方提供)
布碌崙市中心一名年長婦女被脅迫到銀行，並被劫匪取走2800元。圖為嫌犯之一。(警方提供)

一名年長女性近日在布碌崙(布魯克林)巴克萊中心(Barclays Center)附近受一男一女兩名劫匪威脅，被迫帶兩名劫匪到附近一家銀行，讓劫匪從自己的銀行帳戶強行取走了2800元。警方正通緝這兩名劫匪，並已公布其中一名劫匪的照片，希望知情者及時向警方通報，協助警方將嫌疑人捉拿歸案。

此案發生在市警78分局轄管的區域內。警方表示，12月2日上午11時38分左右，一名67歲的女性受害者站在巴克萊中心西側、5 大道交迪恩街(Dean Street)處的公交車站。此時兩名劫匪向她靠近，兩人一起威脅受害者並將受害者帶到附近一家銀行，從受害者銀行帳戶中取走了2800元。

有目擊者看到這兩名嫌疑人沿著弗萊布許大道(Flatbush Avenue)向南步行逃離現場。受害者在此次事件中沒有受傷。

根據警方的描述，第一名嫌疑人是一名女性，身高約5呎，淺膚色，中等身材。她最後一次露面時頭戴黑色帽子，身穿黑色夾克、黑色褲子和黑色運動鞋。第二名嫌疑人未出現在照片中，但被描述為男性。

警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

布碌崙 通緝 布魯克林

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