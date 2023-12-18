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AI回覆媒體提問？莊文怡指抹黑「不畏恐嚇」

記者胡聲橋／紐約報導
媒體稱莊文怡用人工智慧回答記者問題，莊文怡稱是對她的抹黑。(莊文怡辦公室)
媒體稱莊文怡用人工智慧回答記者問題，莊文怡稱是對她的抹黑。(莊文怡辦公室)

「紐約郵報」(New York Post) 16日刊載報導稱，南布碌崙(布魯克林)亞裔占絕對多數的第43選區當選市議員莊文怡承認，在書面回答媒體「紐約市和州」(City and State New York)的提問時，使用了人工智慧工具ChatGBT代勞。對此莊文怡17日表示，「紐約郵報」的報導是對她的抹黑，她將不畏恐嚇，全力為社區爭取福祉。

「紐約市和州」12月11日在其網站上登載的是一篇對四名新科市議員的採訪，他們向包括莊文怡在內的四名新科市議員提出了若干一模一樣的問題，比如你最喜歡的政界人士是誰？你希望什麼東西20年後過時？你希望在市議會通過的第一個法案是什麼等等，其中最後一個問題是「什麼讓一個人成為紐約人？」莊文怡的回答有101個英文單詞。

根據「紐約郵報」報導，一名民主黨高層人員認為這段回答不像莊文怡的口吻，因此建議郵報核實這段話的真偽。郵報記者用copyleaks.com的人工智慧檢測工具對這段話核查，認定這段話是人工智慧寫的。該網站稱這種檢測工具有99%的準確率。

「紐約郵報」記者在報導中說，在與莊文怡一個簡短的電話交談中，莊文怡一開始歸於她的工作人員將人工智慧的回答交給了「紐約市和州」，但後來又用短信給那位記者發了一個事先準備好的聲明，稱她和許多其他移民一樣，將人工智慧作為一種工具，幫助加深理解，促進個人成長。

不過莊文怡17日在書面聲明中稱，「紐約郵報」的報導是對她抹黑。她並否認她在受訪時把責任推到工作人員身上。她說，她的當選是當地民眾的選擇，她代表的是選區民眾的利益。她認為自己最近強力反對在布碌崙班森賀86街交25大道建立遊民所觸犯了某些大財團的利益，為此受到不少威脅和恐嚇。

「我不會畏懼各種抹黑報導和恐嚇，在市議會我會抵抗各種財團的阻力，迎難而上，以我們社區民眾的利益為首要任務」，莊文怡在聲明中說，禁止在學校和老人中心附近建立遊民所是不容動搖的，她會和社區一起堅決抵抗到底，並想方設法把更多的福祉帶回社區。

人工智慧 紐約市 檢測

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