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端芬同鄉會 聖誕敬老暨警民安全講座

記者顏潔恩／紐約報導
布碌崙端芬同鄉會在8大道酒樓舉辦「聖誕敬老暨警民安全講座」。(記者顏潔恩 / 攝影)
布碌崙端芬同鄉會在8大道酒樓舉辦「聖誕敬老暨警民安全講座」。(記者顏潔恩 / 攝影)

布碌崙(布魯克林)端芬同鄉會日前在8大道酒樓舉辦「聖誕敬老暨警民安全講座」，包括警察和長者會員等超過200人歡聚一堂，向耆老送上假日祝福外，也提醒他們新年期間如攜帶紅包和現金，在外全程應提高警惕。

當日66分局的新局長何禮德(Kenneth Herrarte)在社區事務部華裔警員陳榮輝陪同下，首次與華社見面並介紹自己，62分局局長劉志強、警員Steve Acosta、以及市警總局多名來自社區事務、罪案防範組的華警如黃鎮、袁偉文、湯婷婷、陳偉玲等均出席活動，向民眾提醒迎接農曆新年期間可提倡安全的方法。

警員提醒，歹徒們知道華人新年期間隨身攜帶紅包和現金的習慣，所以在外全程應提高警惕，例如到銀行領錢或使用自動提款機(ATM)時，需注意身後的人，按密碼時用手遮掩，同時也建議民眾將錢包放在衣物內或前面的口袋。

另一方面，全市近期再出現歹徒以「假贈珠寶，真搶金飾」的案件，通常針對華裔長者下手，以送珠寶為由接近，之後將老人身上的金鍊、手環或戒指等換走，提醒耆老不要輕易上當。

端芬同鄉會會長梅增新致詞，表示舉辦聖誕聚餐的敬老活動已有好多年，他深信敬老尊賢是中華民族最優良的美德和傳統之一，協助建立和睦的家庭，進而打造和諧的社會；此外，同鄉會也相信通過密切的警民合作，能更加保障社區的安全，感謝當日多名高層警察和警員的到場支持，令他們感到滿滿的誠意。

當日的聖誕活動除為來賓準備豐盛的午餐外，在亞裔美國兒童和家庭聯盟(CACF)、以及其他機構和個人贊助下，也帶來了幸運抽獎禮物環節。

華裔 亞裔 布碌崙

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