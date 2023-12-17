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哪些社區禁中國公民投資？百人會推數據圖

記者張心／紐約報導
百人會推出可視化數據圖，便捷華人追蹤全美各州「異族土地法」。(百人會提供)
百人會推出可視化數據圖，便捷華人追蹤全美各州「異族土地法」。(百人會提供)

全美各州陸續推出限制華人購買土地的「異族土地法」(Alien Land Law)，引發美國華人精英團體百人會(Committee of 100)不滿，該組織近日推出可視化數據圖，便捷華人民眾追蹤各地區該類歧視法案的進展情況。

百人會表示，一連串聯邦與州府設立的「異族土地法」，本質與排華法案別無二致，引發著亞裔社區的覺醒與抗議。作為回應，百人會創建互動化數據圖，幫助華人和組織追蹤與甄別相關立法活動。

百人會認為，通過禁止外國公民，尤其是中國公民、甚至是持有綠卡的中國公民買房，將合理化對移民的排外情緒，加劇不斷上升的仇亞犯罪，甚至對已經成為美國公民的華人都會造成負面影響。

百人會臨時主席兼執行總裁Cindy Tsai表示，華裔移民對美國經濟和整體發展起到至關重要的作用，不必要的惡性限制只會阻礙華人繼續為美國做貢獻，「這些法案會使移民威脅論和仇華犯罪更加合理化，為助長仇恨華人的行為提供了先決條件。」

根據百人會「異族土地法」追蹤數據圖，佛羅里達州、德州等州，已推出禁止華人等族裔在當地擁有房產的法案。數據圖上將直觀地展示相關數據，並提供根據立法條款進行篩選的功能，其中包括被禁止擁有財產的業主類型(如中國公民、中國企業、總部設在中國的企業)、被禁止擁有的地產類型(如住宅、商業、農業財產)等。

數據庫將每季度更新，實時跟蹤立法情況，及時記錄相關資源；「異族土地法」可視化數據圖，詳情可參考：https://reurl.cc/97o47n。

華人 百人會 移民

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