我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

數千南加人ATM密碼被竊盜 犯罪集團洗錢落網

藤校公布「提早入學」錄取結果 哈佛國際學生占比大增

松柏之家慶聖誕 布碌崙2華社送玩具

記者顏潔恩／紐約報導
在多個社區組織、民選官員辦公室的合作下，松柏之家社區服務中心16日於布碌崙日落公園和班森賀兩地的華社舉辦聖誕玩具派送活動。(記者顏潔恩 / 攝影)
在多個社區組織、民選官員辦公室的合作下，松柏之家社區服務中心16日於布碌崙日落公園和班森賀兩地的華社舉辦聖誕玩具派送活動。(記者顏潔恩 / 攝影)

在多個社區組織、民選官員辦公室的合作下，松柏之家社區服務中心16日於布碌崙(布魯克林)日落公園和班森賀兩地的華社舉辦聖誕玩具派送活動，在未到點前就有大批華裔家庭排隊領取，感受到主辦方的關愛，相互傳送佳節祝福。

該活動獲得州參議員曲怡文、市議員阿維萊斯(Alexa Aviles)辦公室、布碌崙商會、翠園酒家、紐約同心會、布碌崙南區社區聯盟(SBCC)、以及Eastman房地產等贊助支持；主辦方在每個地點分別準備了250份禮物，玩具適合送給所有12歲及以下、任何性別的孩童，包括玩偶、小型人偶、拼圖和棋盤遊戲等。

當天日落公園的派送地址設於翠園酒樓前，曲怡文也親自到場向小孩派送禮物，由於數量有限，每個人只能選拿一份，她與大批工作人員相互協調，最終有秩序地完成工作；同時也藉此與民眾交流，並派發印有辦公室地址的傳單，呼籲民眾若有需要幫助，歡迎在每周一至周五上午10時至下午5時，到布碌崙Fort Hamilton6605號求助。

主辦方表示，目前物價處於通貨膨脹的狀態，希望藉助這個活動回饋社會，也令社區家庭體驗假日溫情，看到孩子們拿了玩具之後臉上難掩的喜悅，義工們心中也感到很滿足。

布碌崙 日落公園 華裔

上一則

市警109分局辦家屬派對 直升機盤旋上空共慶祝

下一則

班森賀搶劫案 華女藉祈福接近目標 搶走8條手鍊

延伸閱讀

洛杉磯華埠送溫暖 300家庭收獲聖誕好禮

洛杉磯華埠送溫暖 300家庭收獲聖誕好禮
歲末迎春活動多 一文看懂怎麼穿才應景

歲末迎春活動多 一文看懂怎麼穿才應景
紐約大停電 有人受困電梯3小時

紐約大停電 有人受困電梯3小時
法拉盛商改區聖誕送暖 玩具募集派送社區兒童

法拉盛商改區聖誕送暖 玩具募集派送社區兒童

熱門新聞

紐約市明後天狂風大雨，預計影響市民正常通勤。(市府提供)

3年來首發勁風預警 紐約明後天狂風大雨

2023-12-09 16:04
市清潔局推出應對積雪的新智能系統，加速環衛人員鏟雪、撒鹽、清潔與收集工作。(市府提供)

紐約恐迎強降雪寒冬 全市鏟雪車升級 配20年來最多清潔工

2023-12-14 14:32
老牌華裔新聞主播董愷悌罹患一期肺癌在社群媒體公布自己換上肺癌。(截取自董愷悌Instagram)

一生不吸菸 老牌華裔新聞主播董愷悌罹患一期肺癌

2023-12-16 16:33
因「吹哨」中國愛滋病人禍而晚年流亡的醫生高耀潔，今日在紐約家中過世，享壽95歲。（本報資料照）

中國河南愛滋病疫情「吹哨人」 高耀潔醫生紐約過世

2023-12-10 16:58
聯合愛迪生位於布碌崙登波的發電廠14日深夜發生故障並冒出濃煙。(取自X平台用戶Sean Scott)

紐約大停電 多人困電梯 意外原因很罕見

2023-12-15 08:49
茶葉近來在中國成為金融炒作工具。(新華社)

「金融茶」騙局入紐約？ 華男跨國投資損失近10萬

2023-12-16 10:06

超人氣

更多 >
周華健演唱會臨時加唱 「刀劍如夢」獻給「最美的周芷若 」

周華健演唱會臨時加唱 「刀劍如夢」獻給「最美的周芷若 」
一生不吸菸 老牌華裔新聞主播董愷悌罹患一期肺癌

一生不吸菸 老牌華裔新聞主播董愷悌罹患一期肺癌
男子街頭激戰大媽 連吻4下KO對方 老婆在旁全目擊

男子街頭激戰大媽 連吻4下KO對方 老婆在旁全目擊
習近平在越南被「豎中指」？央視這半秒成漏網鏡頭

習近平在越南被「豎中指」？央視這半秒成漏網鏡頭
「金融茶」騙局入紐約？ 華男跨國投資損失近10萬

「金融茶」騙局入紐約？ 華男跨國投資損失近10萬