松柏之家慶聖誕 布碌崙2華社送玩具

在多個社區組織、民選官員辦公室的合作下，松柏之家社區服務中心16日於布碌崙日落公園和班森賀兩地的華社舉辦聖誕玩具派送活動。(記者顏潔恩 / 攝影)

在多個社區組織、民選官員辦公室的合作下，松柏之家社區服務中心16日於布碌崙 (布魯克林)日落公園 和班森賀兩地的華社舉辦聖誕玩具派送活動，在未到點前就有大批華裔 家庭排隊領取，感受到主辦方的關愛，相互傳送佳節祝福。

該活動獲得州參議員曲怡文、市議員阿維萊斯(Alexa Aviles)辦公室、布碌崙商會、翠園酒家、紐約同心會、布碌崙南區社區聯盟(SBCC)、以及Eastman房地產等贊助支持；主辦方在每個地點分別準備了250份禮物，玩具適合送給所有12歲及以下、任何性別的孩童，包括玩偶、小型人偶、拼圖和棋盤遊戲等。

當天日落公園的派送地址設於翠園酒樓前，曲怡文也親自到場向小孩派送禮物，由於數量有限，每個人只能選拿一份，她與大批工作人員相互協調，最終有秩序地完成工作；同時也藉此與民眾交流，並派發印有辦公室地址的傳單，呼籲民眾若有需要幫助，歡迎在每周一至周五上午10時至下午5時，到布碌崙Fort Hamilton6605號求助。

主辦方表示，目前物價處於通貨膨脹的狀態，希望藉助這個活動回饋社會，也令社區家庭體驗假日溫情，看到孩子們拿了玩具之後臉上難掩的喜悅，義工們心中也感到很滿足。