曲怡文赴白宮 談布碌崙南區民生

8大道州參議員曲怡文作為紐約代表團成員之一，赴白宮談布碌崙南區民生問題。(曲怡文提供)

為更深入了解紐約市 現況，華府白宮 高層組織日前邀請由民選官員、社區領袖組成的紐約代表團，赴白宮與他們洽談當地的民生問題；布碌崙 (布魯克林)8大道州參議員曲怡文作為代表團成員之一，就布碌崙南區華社面臨的問題發聲，望獲聯邦政府撥款和注入更多資源。

據悉，由高層組織發起這個名為「社區在行動：共建更好的紐約」的論壇，14日在白宮舉行，邀請熟悉紐約市的多名代表發表他們的觀點，並從不同的身分和角度切入。

於今年1月上任的曲怡文在參與活動之後表示，很欣慰這次有機會將布碌崙南區民眾的聲音帶到聯邦層面上，更直面地讓白宮了解到社區的需求；她也相信，藉此機會可讓紐約州和聯邦建立更牢固的關係，令社區的需求不被忽視，「我很高興能代表華人社區在白宮發聲，讓我們在聯邦決策上有一席之地，讓我們的社區有足夠的代表性。」

曲怡文在論壇上提及了紐約市面臨的難民危機及對當地民眾帶來的影響，還有現選區面臨較嚴重的幾個問題，例如糧食券盜竊、布碌崙南區商家和居民長期受洪災侵襲等，希望聯邦能採取行動，給予紐約市更多的撥款和資源來解決問題。