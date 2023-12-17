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美國中華知青聯合會11周年 多族裔文藝匯演

記者邢易霖 / 紐約報導
活動匯聚30位僑領及社區民代到場慶賀。(記者邢易霖 / 攝影)
活動匯聚30位僑領及社區民代到場慶賀。(記者邢易霖 / 攝影)

美國中華知青聯合會16日在法拉盛市政廳(Flushing Town Hall)舉辦11周年慶暨法拉盛社區多族裔文藝匯演，雲集上百名演藝人員參加，演出包含傳統器樂獨奏、大合唱、京劇和東南亞民俗舞蹈等精彩節目，為當地社區民眾演繹中國經典曲目，弘揚華人傳統文化，促進社區多族裔之間的文化交流，豐富社區文化的多樣性。

美國中華知青聯合會會長王育青表示，今年在法拉盛社區舉辦的多族裔辭舊迎新慶祝活動有一個顯著特點，活動不再受限於華人社區，而是走向主流社團，領導華人社團以及西語裔、東南亞等多族裔文化共同參與合作。

他指出，這一舉措進一步擴大了中華文化的影響力，促進多族裔之間的文化交流與和諧共生，表達對追逐幸福和平生活美好願望的堅定信念。王育青感謝紐約州政府和法拉盛市政廳對活動的資金支持，並表示他們將繼續在未來的道路上努力不懈。

榮譽會長王建英表示，演出不僅有中國主流文化的節目，他們還準備了來自泰國、馬來西亞，不同風格的民族舞蹈，以及西語裔歌唱家現場演繹原創作品和熱情奔放的西班牙語歌曲，通過多元化的節目安排，讓觀眾感受各民族之間的文化魅力。

州眾議員金兌錫為會長王育青和榮譽會長王建英頒發感謝狀。中國駐紐約總領館僑務主任潘焱、市議員黃敏儀代表吳芯瑩、皇后區民事法官李昌永、中國駐紐約總領事館領事趙新星、美國福建公所主席陳昭銀、緬甸華僑聯誼會主席蘇煥光、北美亞裔共創會主席黃晟、紐約中國和平統一促進會會長焦聖安等30位僑領及社區民代出席本次活動。

美國中華知青聯合會16日在法拉盛市政廳(Flushing Town Hall)舉...
美國中華知青聯合會16日在法拉盛市政廳(Flushing Town Hall)舉辦11周年慶暨法拉盛社區多族裔文藝匯演，雲集上百名演藝人員參加。(記者邢易霖 / 攝影)

法拉盛 華人 東南亞

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