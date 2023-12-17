美國中華知青聯合會11周年 多族裔文藝匯演

活動匯聚30位僑領及社區民代到場慶賀。(記者邢易霖 / 攝影)

美國中華知青聯合會16日在法拉盛 市政廳(Flushing Town Hall)舉辦11周年慶暨法拉盛社區多族裔文藝匯演，雲集上百名演藝人員參加，演出包含傳統器樂獨奏、大合唱、京劇和東南亞 民俗舞蹈等精彩節目，為當地社區民眾演繹中國經典曲目，弘揚華人 傳統文化，促進社區多族裔之間的文化交流，豐富社區文化的多樣性。

美國中華知青聯合會會長王育青表示，今年在法拉盛社區舉辦的多族裔辭舊迎新慶祝活動有一個顯著特點，活動不再受限於華人社區，而是走向主流社團，領導華人社團以及西語裔、東南亞等多族裔文化共同參與合作。

他指出，這一舉措進一步擴大了中華文化的影響力，促進多族裔之間的文化交流與和諧共生，表達對追逐幸福和平生活美好願望的堅定信念。王育青感謝紐約州政府和法拉盛市政廳對活動的資金支持，並表示他們將繼續在未來的道路上努力不懈。

榮譽會長王建英表示，演出不僅有中國主流文化的節目，他們還準備了來自泰國、馬來西亞，不同風格的民族舞蹈，以及西語裔歌唱家現場演繹原創作品和熱情奔放的西班牙語歌曲，通過多元化的節目安排，讓觀眾感受各民族之間的文化魅力。