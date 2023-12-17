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台灣會館老人中心 迎聖誕慶祝交接

記者邢易霖 / 紐約報導
台灣會館老人中心於16日舉辦聖誕節暨交接慶祝活動，為數十位義工頒發感謝狀，並同時宣布2024年新一屆委員會成員。(記者邢易霖 / 攝影)
台灣會館老人中心於16日舉辦聖誕節暨交接慶祝活動，為數十位義工頒發感謝狀，並同時宣布2024年新一屆委員會成員。(記者邢易霖 / 攝影)

台灣會館老人中心於16日舉辦聖誕節暨交接慶祝活動，為數十位義工頒發感謝狀，感謝他們在過去一年所作貢獻。同時，老人中心宣布2024年新一屆委員會成員，並為12月過生日的會員慶生。

老人中心會長紀慶華表示，2023年是中心取得豐碩成果的一年，疫情過後，中心回來了許多舊會員，同時也迎來一大批新會員，總會員數達到192人。這不僅歸功於委員會的卓越工作，也反映老人中心的吸引力和社區參與的熱情。

紀慶華感謝所有委員、義工、榮譽董事、榮譽會員以及會員們的支持與參與。「團隊在充滿挑戰的情況下團結合作，成功地舉辦了一系列有意義的活動，包括生日慶祝會、雙親節活動、畫展、旅遊、音樂會等，每次活動都是委員會和義工們共同努力的成果。」

州參議員劉醇逸和州眾議員金兌錫(Ron Kim)到場慶祝，並表示期待社區與民眾在未來有更多的互動和交流，舉辦更多有意義精彩的文化活動，他們感謝社區對台灣會館的支持和贊助，也將努力為老人提供經濟和法律上的支持和幫助。

2024新一屆委員會名單：老人中心會長紀慶華、大紐約基督徒長輩會會長林榮峰、老人中心副會長方惠音、王美雲、李豐霞。老人中心委員：黃玉桂、孫愛華、吳文全、陳黛比、李秀蓮、賴碧雲、洪清月、王惠津、黃婷玉、陳鐵輝。

台灣會館理事長方秀蓉、華僑文教中心主任陳永豐、台灣商會會長白育青和台灣同鄉會等各界僑領參與了慶祝活動。

台灣會館老人中心於16日舉辦聖誕節暨交接慶祝活動。(記者邢易霖 / 攝影)
台灣會館老人中心於16日舉辦聖誕節暨交接慶祝活動。(記者邢易霖 / 攝影)

老人中心 聖誕節 眾議員

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