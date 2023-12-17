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市教育局閱讀輔導項目 明年全市推廣

記者張心／紐約報導
市教育局長班克斯承諾不砍閱讀相關項目，但其他教育計畫難保證。(市議會提供)
市教育局長班克斯承諾不砍閱讀相關項目，但其他教育計畫難保證。(市議會提供)

雖然市教育局慶祝紐約市公校生州考閱讀通過率超過50%，但這意味著還有一半學生有閱讀困難；市教育局(DOE)繼今秋推出「NYC Reads」閱讀輔導項目後，又在近日承諾會為高年級學生開設「識字中心」(literacy hub)，但接連的市府預算削減，令這些項目能否推進仍舊成迷。

在近日的市議會教育公聽會上，市教育總監班克斯(David Banks)透露，很快將開設專門為高年級學生量身訂做的「識字中心」，為罹患讀寫障礙的公校生提供近距離、高頻次、高質量的識字輔導。

然而，市教育局給出的概念依舊模糊，沒有詳細給出「識字中心」適用的學生年級年齡範圍、該中心要如何運作、由什麼部門負責等信息。「我們會在明年1月給出更多說明。」市教育局副總監昆塔妠(Carolyne Quintana)表示。

與此同時，班克斯還表揚了本學期新推出的「NYC Reads」項目，直指第一階段試點成功，下個月將在全市所有學區推廣。該項目針對幼兒園至五年級的學生設計，採用創意方案將閱讀課融入學生日常活動中，提供以語音為基礎的閱讀教學模式，令學生借助圖像、行動、語音來增進閱讀水平。

但是「NYC Reads」作為「燒錢」項目，預計每年將耗資3500萬元購買新教材、培訓老師，「識字中心」也起碼要投資700萬元。面對剛被市長亞當斯(Eric Adams)削減5億4700萬元預算的市教育局，市議會不認為其能夠可持續地推出「NYC Reads」和「識字中心」。

「識字閱讀工作是我們的第一要務，我們會確保相關項目不受影響。」班克斯說，他沒辦法保證其他教育計畫不被砍，目前也正在審查究竟哪些項目之後難以為繼，「取消哪個我都痛心，但孩子們不能不會閱讀，其他相比都不那麼重要。」

教育局 預算 公校

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