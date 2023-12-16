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3華裔青年 加入紐約市警72分局輔警行列

記者胡聲橋／紐約報導
林峰(左一)等三名華裔青年，加入市警72分局輔警隊伍。(72分局推特)
林峰(左一)等三名華裔青年，加入市警72分局輔警隊伍。(72分局推特)

三名華裔青年日前在市警72分局從輔警負責人手中接過徽章和制服，正式加入了72分局輔警的行列。他們今後將作為義工，協助紐約警察在72分局轄區內維持秩序，指揮交通並執行一些巡邏任務。

家住布碌崙(布魯克林)8大道附近的林峰，是這三名華裔青年中的一名，另兩名成為72分局輔警的華裔，分別是張金輝(Jinhui Zhang，音譯，下同)和林傑克(Jack Lin)。

林峰說，加入輔警隊伍並不是一件容易的事情。首先他在布碌崙民安隊有過三年當義工的經歷，這給他提供了很好的工作經歷，其次，正式成為註冊輔警需要過好幾關，首先要有人推薦，至少需要三封推薦信，接著是面試，然後要上18堂課，上完課要考試，70分以上才能及格，除了學習知識，學員還要學各種動作，有能力應付大街上出現的各種情況，這一項也需要考試，80分以上才能過關。

輔警完全是義工，林峰說，成為註冊輔警後，他們可以報名參加各種義工活動，比如在大型活動中幫助維持秩序、指揮交通、派發傳單，以後也會有一些巡邏任務。警局需要輔警每年完成一定的工作時間，才有資格保留輔警資格。林峰目前在一家建築公司工作，他說幫助社區，為社區服務是他在布碌崙民安隊服務，現在又當上輔警背後的動力。

美國紐約華人聯合會理事長黃啟旺，已經在市警72分局當過五年輔警，可以算是一名老「輔警」了。他說，目前72分局有大約十幾名華裔輔警，大家都是義工，也都非常努力，希望共同為維持日落公園華社的安定做出一份貢獻。他認為當輔警可以培養人服務社區的責任心，讓人更有正義感，是一種很好的鍛鍊。

華裔 布碌崙 日落公園

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