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歌舞、樂器表演…冬季華裔藝術欣賞會溫暖失智者

記者劉梓祁／紐約報導
阿茲海默症關愛服務舉辦冬季華裔藝術欣賞會。(記者劉梓祁╱攝影)
阿茲海默症關愛服務舉辦冬季華裔藝術欣賞會。(記者劉梓祁╱攝影)

為了在假日季幫助受到失智症影響的家庭，阿茲海默症關愛服務(CaringKind)15日與西奈山醫學院(Icahn School of Medicine at Mount Sinai)精神科博士李寶禎聯合舉辦「冬季華裔藝術欣賞會」，旨在為失智症群體帶來關懷、溫暖、智力激發和歡樂，並透過藝術的力量照亮其生活、凸顯社會對這一群體的關懷。

活動以李寶禎所主持及分享開始，主題爲針對華人長者的失智症預防及研究。李寶禎表示，亞裔作為全國增長最快的群體之一，並沒有在失智症專項研究中得到與亞裔人口比例相同的觀察對象，導致華人罹患失智症的成因和過程仍不清晰。她指出，若要解決此問題，需要在華人失智症測量和研究中加入符合其生活或移民背景的元素，如語言、特定生活場景和中文翻譯材料等。

她還強調，對於華人長者而言，預防失智症顯得尤爲重要，因此建議倡採用多方面的方法來減少風險，包括健康飲食、適度運動、社交互動和心理健康管理。在活動中，李寶禎的研究團隊亦展示了一些針對華人長者設計的認知訓練遊戲和活動，幫助其更好地應對目前暫時沒有治療手段的疾病。

表演環節中，多位藝術家爲到場的數十位長者帶來了舞蹈、合唱和樂器表演等節目。同時，有家人罹患失智症的照護者崔小欣和彭美金亦分享自身經歷，103歲長者石明珠亦到場。

華人 亞裔 阿茲海默症

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