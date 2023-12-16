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法拉盛商改區聖誕送暖 玩具募集派送社區兒童

記者邢易霖 / 紐約報導
法拉盛商業改進區於法拉盛喜來登酒店舉辦玩具募集活動，將向社區兒童派發聖誕禮物。(記者邢易霖 / 攝影)
法拉盛商業改進區於法拉盛喜來登酒店舉辦玩具募集活動，將向社區兒童派發聖誕禮物。(記者邢易霖 / 攝影)

法拉盛商業改進區(Flushing BID)15日在法拉盛喜來登酒店舉辦玩具募集活動(Toy Drive)，活動共籌集1萬元善款，購置600多件玩具。這些玩具將由慈善機構、教育組織以及兒童活動中心派發給社區兒童，傳遞節日溫暖。此外，今年的活動還特別購置了十箱嬰兒奶粉和14箱尿布，以協助有需要的新生媽媽。

法拉盛商改區執行主任余鈿崧表示，很高興今年有新合作夥伴Iglesia Universal教堂和法拉盛圖書館的踴躍加入。截至今年已籌集3萬多元善款，他們還額外購置了一些尿布和奶粉，確保新生媽媽在過年時有足夠的物資。商改區從11月開始籌備活動，前往各大超市挑選玩具，希望能為不同年齡段的孩子提供多樣化的玩具，期盼孩子們在收到禮物後可以開心地度過聖誕節，迎接新的一年。之後，這些玩具將由基督教角聲佈道團和其他機構協助分發，以確保每份玩具都能幫助到真正有需要的家庭。

此外，余鈿崧還強調與社區機構合作多年，感謝他們持續的幫助。明年將有一個新的教堂合作夥伴加入，將協助更多各族裔的移民，促進社區的和諧發展，並讓孩子們在冬日感受到溫暖。

法拉盛商業改進區共同主席李德怡、黃敏儀办公室幕僚長柯立人(Alexander Hart)、州參議員劉醇逸辦公室代表等社區民代和官員紛紛到場支持，活動由Crown Waste Corp、安保健康保險(EmblemHealth)、Flushing Kent Realty、Hanover Bank和法拉盛國際獅子會(Flushing Central Leo Club)等機構組織贊助。

法拉盛 商改區 聖誕節

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