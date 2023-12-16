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促進族裔和諧 康乃馨花車大遊行1/6法拉盛登場

記者鄭怡嫣／紐約報導
第二屆康乃馨花車大遊行將於明年1月6日在法拉盛登場。(記者鄭怡嫣 / 攝影)
第二屆康乃馨花車大遊行將於明年1月6日在法拉盛登場。(記者鄭怡嫣 / 攝影)

美國中美總商會聯合數十個僑團領袖日前宣布，將訂於明年1月6日(周六)，舉辦「第二屆法拉盛新年康乃馨花車大遊行」，屆時將有逾20輛花車及各方陣參與，以促進外裔與華裔間的相互了解和信任，並推動社區的繁榮和發展。

中美商會會長江錦鑫表示，目前已確定逾20輛花車將參與遊行，遊行路線將從法拉盛北方大道交緬街出發，直至皇后區植物園艾德大道(Elder Ave.)，今年還請了專業人士來布置花車，預計規模及質量將比首屆更大、更好，相信民眾會喜歡這樣的熱鬧歡欣場面，而作為一個促進外裔與華裔交流與融合的平台，他也期望康乃馨大遊行能繼續在每年新年開辦。

皇后區州眾議員魏普林(David Weprin)表示，他的選區有很多亞裔居民，他也是州眾議員亞太裔核心小組(AAPI Caucus)的一員，自他任州議員以來與江錦鑫結識並逐漸成為朋友，親見他定期捐贈食物及派送免費玩具，成為社區裡真正的「慈善家」，將繼續支持亞裔社區並期待遊行的到來。

活動由環球英雄基金會、美國溫州僑團、福建社團、北美亞裔共創會、東北、河南及河北同鄉會等共同籌備，陳鍵榕、黃華清、吳一平、劉少勇、王繼成、李香梅、陳熠、梁邁克、吳恺、陳愛金、陳文敏、朱雁影、焦聖安、劉東明等衆多社區僑領出席發布會。

亞裔 法拉盛 眾議員

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