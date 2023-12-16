展現疫後積極力量 華人愛心基金會12/23音樂會

由紐約華人愛心基金會主辦的「2023愛心演唱會」將於23日在法拉盛舉行。(記者高雲兒／攝影)

由紐約華人 愛心基金會主辦的「2023愛心演唱會」將於23日在法拉盛 舉行；愛心基金會會長蕭璧珠表示，這是三年疫情 後再次以音樂演出，鼓勵社區華人積極樂觀。

自小學習音樂的蕭璧珠，在1978年赴紐約茱麗亞音樂學院求學前，便曾在台灣各地學校擔任音樂教職及合唱團指揮；1980年畢業後，她在紐約成立海天合唱團的前身「鄉音合唱團」，旨在鼓勵喜愛音樂的民眾聚集交流，也再次把自己對音樂教學的熱忱投入華社。

雖然已90歲高齡，但蕭璧珠仍將在演出當天率領多個合唱團和音樂家，在法拉盛市政廳舉辦音樂會，將邀請小提琴家簡名彥、校園民歌創作人周興立、海天合唱團、慈濟合唱團、多位著名歌唱聲樂家及中國民樂演奏家等傾情演出。

這也是疫情中斷三年後，第一次舉行的愛心演唱會；蕭璧珠說，疫情不但威脅人們的身體健康，更傷害很多人的心理，「我們希望藉由音樂的共鳴，可以鼓勵積極的力量，創造更好的前景」。

愛心基金會祕書長薜純陽表示，基金會1988年成立以來，稟承衷心救護急難同胞宗旨，至今已濟助百餘位面臨緊急危難者，近年因為社區繁榮，各類互助社團興起，分擔了許多救急解難工作，更因為疫情原因，基金會受理案件逐漸減少，但是該會並不因此鬆懈，如有急難受困需要救助或熱心捐款者，可致電(718)457-8604。

2023音樂會贊助票每張20元，購票電話(646)717-3429；演出時間為23日(周六)下午1時，地點為法拉盛市政廳，地址為北方大道137-35號。