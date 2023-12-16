玩遊戲、送禮物…北皇后區市警聖誕送愛

北皇后區市警辦冬季慶典。（109分局提供）

隨著聖誕佳節的腳步漸近，紐約市 警(NYPD)北皇后區 勤務指揮中心(PBQN)日前在皇后區法拉盛 舉辦年度冬季慶典(Annual Sleigh Ride)，邀請眾多當地家庭攜孩童到場玩耍，並在與裝扮成聖誕老人警員的互動中贈送禮物，為假日增添溫暖與歡樂。

當日活動由室內和室外兩部分組成，在巡遊車隊到達前，全體孩童在室內活動區參與多項手工和協作遊戲。其後，隨著市警巡遊車隊的到達，孩子們興奮地湧向戶外，逐一與裝扮成聖誕老人的警員合影，並接收後者發放的禮物。據統計，共有逾百份禮物被送出。

北皇后區署長巴斯登貝克(Christine Bastedenbeck)致詞表示，此次活動不僅是為了慶祝節日的到來，更是為了加強警方與社區之間的聯繫。她強調，通過這種互動，警方希望向社區傳達出他們不僅是保護者、也是友鄰，願意在日常生活中為居民提供支持和幫助。

新上任109分局局長科爾曼(Kevin Coleman)亦說，聖誕活動對於建立警民之間的正面關係至關重要，不僅警員能夠更好地了解居民的需求和關切，同時也提供了一個展示警方工作和責任的平台，從而進一步增進友誼和建立信任。