紐約市公車安裝錄像機 已開出12萬張罰單

MTA在公車上安裝攝像頭，試行八個月開罰單12萬張。(取自DOT網站)

近八個月來，大都會 運輸署(MTA )在全市五大區的一些公車上安裝了執法錄像機，打擊私家車阻擋公車等交通違規，至今已開出12萬張違規罰單。MTA稱這是一種有效的執法工具，有意在全市擴展，在更多的公車上安置類似的執法錄像機。

最近幾年，MTA在五大區開展公車專用道自動攝像頭執法行動(ABLE)，在十幾條公車路線的車輛上安裝了攝像頭，對那些在公車專用道上行駛，非法阻擋公車的車輛拍照和攝像，然後把罰單郵寄給車主。

市捷運局負責公車的高級副總裁安尼卡羅(Frank Annicaro)在推行這項計畫時指出，這項執法行動對於使公車通行無阻，讓乘客及時去工作、上學和應約都至關重要，這些錄像機已被證明是高效的執法工具。

公車上的錄像機將記錄違規車輛的車牌號碼，拍攝照片和視頻，包括違規的日期、時間和地點，之後將這些紀錄轉送至市交通局(DOT)審核，再由市財政局(DOF)給違規者郵寄罰單。有關部門宣布，第一次違規罰款50元，多犯一次罰款增加50元，直至最高的250元。

從今年1月1日直到9月2日，公車專用道自動攝像頭執法行動，在五大區共開出12萬455張罰單。MTA之前曾在曼哈頓和布碌崙 的七條公車線，123輛公車上安裝攝像機試點，檢驗這種自動執法系統是否有效，隨後在2022年10月宣布將擴展計畫，在全市各區的公車上安裝錄像機。今年5月，公車上的攝像機不僅可以給阻擋共車道的車輛開罰單，還允許它們對造成城市公交車減速的其他違規行為開罰單，包括雙排停車、阻擋公交車站和自行車道等。