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數十台胞齊聚法拉盛 電話催票挺賴蕭配

記者邢易霖 / 紐約報導
紐約地區的催票活動在法拉盛喜來登飯店會議廳舉行，吸引數十位參與者到場，他們向台灣親友呼籲支持賴清德和蕭美琴。(美東信賴後援會提供)
紐約地區的催票活動在法拉盛喜來登飯店會議廳舉行，吸引數十位參與者到場，他們向台灣親友呼籲支持賴清德和蕭美琴。(美東信賴後援會提供)

隨著台灣的總統大選倒數30天，全球各地的台灣僑胞正積極參與助選活動，一些綠營支持者透過打越洋電話催票的方式，向台灣親友呼籲支持民進黨候選人賴清德和蕭美琴。紐約地區的催票活動13日晚在法拉盛喜來登飯店會議廳舉行，吸引數十位美東僑胞到場。僑胞們也發出呼籲，期盼台灣選民踴躍投票。

台灣僑胞透過電話積極催票，確保每位選民的聲音被充分聽見。其中一位參與者表示十分支持賴清德和蕭美琴，相信他們能為台灣帶來穩定和繁榮。當晚在新澤西地區，台灣僑胞於木橋市APA飯店(APA Hotel Woodbridge)同時催票。參與者通過越洋電話請託親友，鼓勵他們支持「美德配」。參與者表示，他們的目標是讓更多人了解賴清德和蕭美琴的政策和理念，由此讓大家做出明智的選擇，為家鄉出一份微薄之力。

催票活動發起人，台灣人公共事務會總會前會長樊豐忠表示，選舉前的30天是關鍵時刻，為此需要作出各種努力，如拉票、催票、固票和集中選票都至關重要。現在，海外僑胞親自參與打電話催票，呼籲國人團結支持「美德配」，讓他們能夠順利接棒，為台灣的未來奮鬥。

此外，活動共同發起人，海外信賴後援會執行長莊振輝說，海外僑胞「肯定蔡英文，支持賴清德」者眾。過去八年，台灣在蔡英文總統領導下，實現了全面進步和發展。而賴清德也早已做好準備，擁有豐富的政治經驗，包括在立法院的歷練、台南市長、行政院長、副總統等職務。他提出的政見和理念足以建立一個更好的台灣。

紐約地區的催票活動在法拉盛喜來登飯店會議廳舉行，吸引數十位參與者到場，他們向台灣...
紐約地區的催票活動在法拉盛喜來登飯店會議廳舉行，吸引數十位參與者到場，他們向台灣親友呼籲支持賴清德和蕭美琴。(美東信賴後援會提供)

賴清德 蔡英文 法拉盛

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