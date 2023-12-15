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百大最差房東冠軍3293項違規創高 3華裔上榜

記者范航瑜／紐約報導
今年紐約最差房東榜單共有三名華裔房東上榜，與去年相比少一名。圖為一處漏水的公寓壁櫥。(記者高雲兒／攝影)
今年紐約最差房東榜單共有三名華裔房東上榜，與去年相比少一名。圖為一處漏水的公寓壁櫥。(記者高雲兒／攝影)

紐約市公益維護人朱曼·威廉姆斯(Jumaane Williams)和紐約市房屋保護和開發局(Department of Housing Preservation and Development, HPD)公布了2023年最差房東年度榜單。丹尼爾-奧赫夫沙隆(Daniel Ohebshalom)和他的管理代理約翰森-桑塔納(Johnathan Santana)再度名列榜首。此外，今年榜單共有三名華裔房東上榜，與去年相比少一名。

奧赫夫沙隆與桑塔納負責的15棟建築中的306間公寓名列榜單。「3293項公開違規，這是該榜單史上最多的一次，」威廉姆斯表示。他們的大樓違規包括時常停暖、老鼠橫行和房屋結構受損等問題。

奧赫夫沙隆和桑塔納名下其中一座建築位於中城地獄廚房(Hell's Kitchen)46街，約翰·里茲(John Reeds)是該大樓的租戶。他表示，他的公寓漏水嚴重，曾經有一次整個鍋爐都浸滿了水。

自從去年的榜單公布以來，奧赫夫沙隆已與官方達成三項訴訟和解，總額達420萬元。

在該榜單上榜的三名華裔房東中，第一名為平均829項違規的黃喬治(George Huang，音譯，下同)，位居第24名，與去年相比下降五名；第31名的黃東尼(Tony Huang)擁有四棟建築，平均違規785項，與去年相比上升21名。新上榜的房東有位於69名的林塞西莉亞(Cecilia Lin)，平均違規527項。去年排75名的陳彼得(Peter Tran)和排94名的顧伊曼紐爾(Emmanuel Ku)，都不再在榜單內。

房東 紐約市 華裔

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