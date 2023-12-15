109分局慶聖誕 表彰最佳警察、志願者、捐贈者

市警109分局日前在法拉盛舉辦年度晚宴。(記者高雲兒／攝影)

市警109分局13日在法拉盛 舉辦年度晚宴，華裔婦產科醫生鄭岱雲夫婦連續第七年向警局捐贈，感謝警員為市民的付出，警局為二人頒發獎杯，感謝他們多年來的支持。

109分局於13日晚在法拉盛舉辦年度聖誕晚宴，歡度即將到來的聖誕節 ，新任局長科爾曼(Kevin Coleman)因為要接受培訓，當晚不在場；鄭岱雲與吳美如夫婦在晚宴上向分局捐贈支票 ，由警官拉姆洛坎(Ramnauth J. Ramlochan)代收，警局向鄭岱雲夫婦致贈獎杯，感謝他們長久以來對警局和日復一日工作的警員的支持。

拉姆洛坎還在當天的晚宴上為警員Andy Peralta、Rahul Kumar、Latonya Henry 、Shyrene Walker與Steven Foley頒發「本月最佳警察獎」；多名志願者也獲得表彰，其中一名是華人Michelle Lee。

州眾議員金兌錫出席活動，提起月前的三歲兒童被撞亡案，藉此感謝警員對此案的調查以及多年來的付出；州參議員劉醇逸、市議員帕拉迪諾(Vickie Paladino)、副市長高級顧問顧雅明等也現身晚宴。