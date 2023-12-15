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8大道聖誕家庭同樂 華青獲頒總統志工獎

記者顏潔恩／紐約報導
美國紐約華人聯合會日前聯合多個組織在布碌崙8大道舉辦聖誕家庭同樂日，派發數百份蔬果、精美禮品給小朋友。(讀者提供)
美國紐約華人聯合會日前聯合多個組織在布碌崙8大道舉辦聖誕家庭同樂日，派發數百份蔬果、精美禮品給小朋友。(讀者提供)

美國紐約華人聯合會日前聯合多個組織在布碌崙(布魯克林)8大道舉辦聖誕家庭同樂日，派發數百份蔬果、精美禮品給小朋友，藉此令社區感受到濃厚的假日氛圍；主辦者當日也頒發了「美國總統志工服務獎」(The President’s Volunteer Service Award)給熱心服務的華裔青年，肯定他們的付出。

該活動由州眾議員鄭永佳辦公室、紐約社區聯盟(NYCL)、布碌崙繁榮協會、以及亞美聯盟(UA3)聯合舉辦，在各方的支持和贊助下，共準備了500份蔬果、上百份聖誕禮物給孩童和有需要的家庭，希望藉由這樣的愛心活動，居民能感受到來自社區的溫暖。

接近年尾，主辦方也頒發「美國總統志工服務獎」給過去一年來，為當地亞裔社區作出貢獻的八名華裔青年，由鄭永佳頒發獎牌和獎狀，感謝並肯定他們對社區的付出，希望再接再厲；談及這個獎項，他提到這也是白宮認可亞裔美國人對國家作出貢獻的其中一個方式，作為「模範的少數族裔」，美國主流逐步看見亞裔的努力，非常值得讚賞。他最後也向公眾提前送上聖誕節祝福，希望大家都能健康、安全且快樂地享受假期。

亞裔 布碌崙 華裔

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