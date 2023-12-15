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第三選區特別選舉 共和黨推非洲猶太裔費麗

記者鄭怡嫣╱紐約報導
共和黨在面試逾20位參選者後，於14日提名長島納蘇郡(Nassau County)郡議員、非洲猶太裔女性費麗(Mazi Melesa Pilip)參選國會議員。(取自納蘇郡政府官網)
共和黨在面試逾20位參選者後，於14日提名長島納蘇郡(Nassau County)郡議員、非洲猶太裔女性費麗(Mazi Melesa Pilip)參選國會議員。(取自納蘇郡政府官網)

前國會眾議員桑托斯(George Santos)被逐出國會後，紐約州定於明年2月13日舉辦國會第三選區特別選舉，以填補桑托斯留下的空缺。繼民主黨提名前眾議員蘇奧齊(Tom Suozzi)作為候選人，共和黨在面試逾20位參選者後，於14日提名長島納蘇郡(Nassau County)郡議員、非洲猶太裔女性費麗(Mazi Melesa Pilip)參選，這一選擇被外界普遍視為「大膽」但符合「成功候選人的人設」，此次對決恐勢均力敵。

現年44歲、住在大頸(Great Neck)的費麗出生在埃塞俄比亞，是七個孩子的母親，她12歲以難民身分移民以色列，並曾在以色列國防軍擔任傘兵，此後定居美國。

儘管紀錄顯示她仍是註冊的民主黨人，但她在2021年首度以共和黨身分出線，一舉擊敗民主黨前任老將，成為納蘇郡第十選區郡議員(County Legislator)，在今年11月普選，又擊敗華人挑戰者顏偉華而連任。

在甄選候選人的過程中，共和黨共面試了逾20名參選人，將名單縮減到七至八名，最終在14日投票選出費麗，她將同時以共和黨及保守黨的身分參選。共和黨內認為，在以哈衝突塑造美國政壇的當下，這位有著退伍軍人身分的非洲猶太裔女性，有潛力成為一名政治新星，而在大頸猶太社區逐漸向右轉的背景下，她堅決挺以色列及支持警方的立場，也更容易為選民接受。

而為避免桑托斯醜聞的前車之鑑，當地共和黨已對費麗作了充分的背景調查，「審查後我們很放心」納蘇郡共和黨主席開羅(Joseph G. Cairo Jr.)說，「三家外部研究機構已進行了完整的背景調查。」

不過，與對手蘇奧齊在長島政界的豐富履歷相比，費麗幾乎沒有籌款經驗，與選區外的關鍵黨派「大佬」也缺乏聯繫，故此次對決被政治分析師們暫平為「難以預料」、「旗鼓相當」。

蘇奧齊暫未對費麗出線置評，正在努力爭取中間派選民。民主黨一邊，眾院多數黨政治行動委員會(House Majority PAC)紐約分會發言人Alisha Heng則表示，費麗最近與國會眾議院議長、「讓美國再次偉大」(MAGA)極端主義者強生(Mike Johnson)一同競選，還曾支持桑托斯，而選區希望選出一位穩健、誠信與負責人的代表，期待蘇奧齊將席位轉藍。

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