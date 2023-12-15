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華男波羅園偷信 猶裔巡邏隊召警逮捕

記者顏潔恩╱紐約報導

不法分子偷竊信件後冒用他人身分的事件愈發普遍，近幾年布碌崙(布魯克林)華社還有專門犯案的盜竊集團定期到民眾家門前盜取重要信件，讓人防不勝防；近期一名華男在鄰近8大道的波羅園(Borough Park)偷信時，被當地猶太人自發組織的治安巡邏隊發現，及時報警後，警方在現場將他逮捕。

據Boro Park 24 News的報導，偷竊信件的事件發生於8日下午左右，一名華裔男子出現在10大道交48街的一棟住宅前，行為鬼鬼祟祟，被當時在工作的巡邏隊Shomrim隊員發現；他們立即向管轄當地的市警66分局報警，並同時守在附近監控，不久後幾名警員趕到現場，在華男欲開跑前將他逮捕。

消息指出，警員在他的身上搜到幾封不屬於他的信件；在警方調查過程中，華男據稱還試圖用中文或方言為自己開脫，說了一大段的話，但在場並沒有聽得懂的人，大家都一臉茫然，男子最後被押送至市警66分局接受盤問。

近幾年不僅在布碌崙日落公園、班森賀，皇后區的法拉盛、新鮮草原等華裔人口眾多的社區均深受信件盜竊的困擾；據知情者透露，這些竊賊都是背後有組織性的犯罪集團指導，有人負責外出偷信，有人負責竄改裝有支票的信件，另一批人則利用盜竊來的受害者身分去申請銀行卡、信用卡、手機帳號等，未及時發現的受害者，最終都蒙受不同程度的財務損失。

一名居住在8大道的華女指出，她和周邊的鄰居的信件不斷被盜竊，即使已將信箱加固防護，仍效果不佳，對此只能自己提高警覺，只要信件送到就盡快認領拿到屋內；但儘管如此，仍有一次因下班晚了未及時將信件拿進屋內，隔日所有的信件都被偷走了。

她表示，進入年底要報稅的季節，很多重要的信件寄來卻不翼而飛，讓人沮喪，且自己的個人資料也早都洩漏，被歹徒利用，造成信用受損；她認為只有嚴懲竊賊，才能起到震懾作用。

華男 布碌崙 8大道

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