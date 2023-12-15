紐約客談╱費麗出線 共和黨保守又躍進

共和黨 14日做出了一項看似大膽卻又保守的政治決定，提名納蘇郡(Nassau County)郡議員費麗(Mazi Melesa Pilip)在明年2月特別選舉中，對戰民主黨 前眾議員蘇奧齊(Tom Suozzi)，角逐「騙子」桑托斯被逐出國會後留下的第三選區席位。

為何稱這是一項大膽的決定？因為費麗和以往人們印象中金髮碧眼、高知保守的共和黨領袖形象大不相同，反倒十分符合民主黨目前挑選政客的模板：她是非洲裔女性、親以色列的東正教猶太人血統、有多年註冊為民主黨人政治背景、還有曾在以色列國防軍服役的履歷，簡直完美契合長島 第三選區猶太人占多數的選民偏好。

這為何又是保守的決定？因為在以哈議題爭論激烈又逐漸極端左轉的紐約，唯有臣服於「政治正確」才有可能在動盪中突出重圍，已被視為最安全的選舉策略。共和黨此次前捨棄曾被看好的前紐約市警薩普科(Mike Sapraicone)，推出非洲裔女性費麗，是基於對紐約州政治形勢和選民偏好的充分認識，完美集齊近年常規選舉勝出的候選人要素，透露該黨在爭取眾議員席位中極強的「生存慾」。

但長島第三選區選民畢竟不是布朗士，究竟有多推崇「政治正確」還尚待考察。尤其比起背景清白的長島土生土長的蘇奧齊，費麗身上有諸多疑點惹人非議。最弔詭莫過於，她十多年來一直是註冊的民主黨員，卻在近兩年換黨，以共和黨身分擔任公職；她的政治立場和施政理念，因她尚缺乏明確的表態，仍然是個謎。而剛經歷桑托斯造假醜聞欺騙的選民，是否會再次為背景不詳的新政客「埋單」，著實讓人難打包票。

但無論結果如何，滿嘴謊言的桑托斯或許真的說了句「大實話」，即他的繼任者一定是民主黨人，哪怕不是，也是一名披著共和黨外衣的民主黨人。