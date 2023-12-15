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華警座談 市警盼招募更多亞裔加入

記者劉梓祁╱紐約報導
與華警對談，紐約市警希望招募更多亞裔。(記者劉梓祁╱攝影)
與華警對談，紐約市警希望招募更多亞裔。(記者劉梓祁╱攝影)

在新冠疫情和市府預算縮減的雙重壓力下， 紐約市警(NYPD)也面臨不同程度人事變動，不僅離職警察人數增加，招聘警察計畫也可能暫停；為此，市警人事總監(Chief of Personnel)貝努瓦(John Benoit)14日與近50位的華人警員座談，商討如何吸引更多亞裔加入警隊。

本次座談在曼哈頓下城市警總部舉行，數十位制服及文職華人警員來自不同部門和分局，包括人事、巡警、社區聯絡、華埠五分局和亞裔玉石協會等。貝努瓦表示，市警如今確實需在招募方式上做出調整和改變，其中一個「可以明顯改善的領域」便是招募更多亞裔，尤其是亞裔女性。

貝努瓦說，雖然紐約市亞裔人口快速增加，但數據顯示市警招募亞裔仍「停滯不前」，亞警數量相對較少，因此需要通過在職亞裔警員了解更多想法，從而招募更多的少數族裔警員。座談中到場的警員依次發言，針對招募、宣傳和訓練等方面提出大量建議。

有人建議市警為新進亞裔警員分配培訓導師，從而讓他們在職業生涯的早期獲得支持，並快速適應多元文化的工作環境，以此消除社會誤解、吸引更多亞裔加入。還有人說，市警可在更多大學校園舉辦宣傳和推介活動，向不同學科背景的亞裔介紹警察職業生涯，並直接回應年輕人的疑問和顧慮，增強新一代對警察職業的興趣。

當日到場者包括警長聯絡組助理局長林桂安、總局警探杜淑嫻、總局防止罪案小組成員陳偉玲和湯婷婷、市五分局警員区建英和劉啟裕及亞裔玉石協會主席金偉恆等人。

亞裔 紐約市 華人

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