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下東城非法大麻店難禁 民代籲房東負責

記者許君達／紐約報導
曼哈頓下城民代在一間非法大麻店外集會，呼籲房東負起責任幫助清除違法者。(愛潑斯坦辦公室提供)
曼哈頓下城民代在一間非法大麻店外集會，呼籲房東負起責任幫助清除違法者。(愛潑斯坦辦公室提供)

曼哈頓下城的非法菸店與無證大麻經銷商長期以來屢禁不絕，多名地方民代12日在曼哈頓下東區的一間非法大麻店外集會，呼籲房東負起責任，協助政府管制這些違法商戶的擴張。

參與集會的包括州參議員卡范納(Brian Kavanagh)、州眾議員愛潑斯坦(Harvey Epstein)以及市議員利華娜(Carlina Rivera)。他們針對的非法大麻店位於東村(East Village)附近，距離兩所社區學校很近，附近還有一座清真寺。而根據法律規定，合法大麻店被禁止在距離學校500呎及宗教場所200呎之內的地方開設。

紐約市首間合法大麻店Housing Works的代表費力西亞諾(Anthony Feliciano)表示，無證菸店不受監管，出售的產品質量缺乏保障，而且他們的非法經營行為對合法商家的利益構成了侵害。愛潑斯坦則表示，紐約州在促進大麻合法化的過程中充分考慮了社會及歷史正義，在發放牌照時會優先考慮曾因涉及大麻而遭遇不公正監禁或懲罰的人群，使他們從銷售利潤中獲取補償。然而無證大麻店則不僅擾亂了市場秩序，更破壞了這一社會公正的落實。

業者反映，目前的法律規定對於違法大麻店的懲處力度不夠。費力西亞諾強調，紐約很多大型無證菸店都是由外州甚至外國的大資本投資，他們不在乎現在的法定罰金數額，只要房東允許他們在被查封後重新裝修營業，外界就難以阻止他們「春風吹又生」。因此，房東的作用至關重要。

愛潑斯坦在集會上宣布，他的團隊當天已向選區內的22間非法大麻店的房東寄信，告知其租戶的違法行為。卡范納也表示，自己近期內已向房東們發出幾十封信函。根據紐約市的最新立法，非法大麻店的房東在收到執法機構通知後若不配合驅逐，將可能被連帶罰款，最高罰金將達1萬元。

大麻合法化 房東 紐約市

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