皇后區巴士線路 將擴增至121條

皇后區公交服務重大變化，更多線路即將到來。(取自大都會運輸署官網)

皇后區 作為紐約市最大的行政區，即將推出全新的巴士線路。長期以來，皇后區巴士服務的速度和準時程度，都令不少通勤族感到不滿。大都會運輸署(MTA )於12月12日宣布將採取行動，制定全新的皇后區巴士線路。根據最新計劃，MTA將擴展皇后區巴士線路的數量，修改和延長部分常用路線，並增設更多巴士專用車道。

MTA主席兼執行長利博(Janno Lieber)表示，皇后區的全新巴士線路計畫已經醞釀多年。由於目前的皇后區巴士地圖上數十條路線交錯混亂，重新規畫皇后區巴士線路是一項極具挑戰性的任務。多年以來，皇后區巴士服務一直未有任何大的改變，引起了當地居民不滿。在日均80萬名乘客的皇后區，巴士可靠度(reliability)僅為83%。

最新計畫顯示，MTA將現有的113條路線擴展至121條，其中增加了15條新線路，取消了10條線路，另外改變了多條線路的停靠點，同時提供更簡潔的路線和減少巴士轉彎的次數。此外，MTA還將延長一些線路，如Q60，以減少乘客換乘的次數。同時，MTA還將新增更多巴士專用車道，這些車道都將以紅色標線標記。

官員們表示希望新的線路計畫可讓皇后區乘客在周一至周五的早上6時至晚上9時間，等車的時間不超過10分鐘。

新的計畫還包括新增Laurelton至曼哈頓下城的快速巴士，以及Ozone Park到Cambria Heights的快速巴士。

利博表示：「我們的乘客理應擁有比步行更快的公共交通系統，這是我們的最低標準。」皇后區區長理查茲(Donovan Richards)也表示：「有時候，乘坐飛機去佛羅里達州，都比搭乘從皇后區南部到曼哈頓的巴士更容易。」

與此同時，即將實施的堵車費 (Congestion Pricing)計畫，也是皇后區公共系統即將面臨的挑戰。堵車費將於明年春季或夏季開始徵收，早於皇后區的巴士線路更新計畫實施的時間。皇后區市議員布魯克斯-包爾斯(Selvena N. Brooks-Powers)表示：「雖然我支持堵車費的意圖，但我對這一法案可能帶來的影響感到十分擔憂。」