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寇頓 獲APAPA頒「社區支持者獎」

記者胡聲橋／紐約報導
紐約州眾議員寇頓，榮獲亞太裔公共事務協會頒發的「社區支持者獎」。(寇頓辦公室提供)
紐約州眾議員寇頓，榮獲亞太裔公共事務協會頒發的「社區支持者獎」。(寇頓辦公室提供)

紐約州眾議員寇頓(William Colton)近日榮獲非營利機構亞太公共事務聯盟(APAPA)頒發的「社區支持者獎」，以表彰他積極參與實現社區的目標並在其中發揮領導作用，主辦構並稱讚他在促進多元文化意識方面做出的貢獻。

眾議員寇頓是在加州沙加緬度市(Sacramento)附近的尹氏莊園(Yin Ranch)/亞洲遺產中心展館，舉行的亞太公共事務聯盟年度全國團結獎頒獎典禮上，獲頒這個獎項的。該組織的650多名成員及支持者出席了9日舉行的頒獎典禮。其他獲獎者包括紐約市皇后區國會議員孟昭文(Grace Meng)、加州財務長馬世雲(Fiona Ma)、加州眾議員方樹強(Mike Fong)、華裔教授郗小星(Xiaoxing Xi)博士、美華協會(OCA)全國主席Linda Ng以及全國行動網絡(National Action Network)創會主席兼執行主任Tecoy Porter博士。

亞太公共事務聯盟全國執委會委員Larry He為寇頓議員頒獎，並談到紐約州將農曆新年列入紐約州公校假日這項提案就是寇頓提出的。他說，「這是歷史性的，是您促成了這一切。我們讚揚您是我們社區的擁護者，也是這項歷史性立法的制定者」。

寇頓說，能榮獲這個獎項他深感榮幸，作為一名民選官員，他的主要目標就是為選民服務，「我知道讓農曆新年得到應有的認可有多麼重要。我期待著繼續服務民眾」。

出席這個頒獎晚會的有加州州長紐森(Gavin Newsom)、加州副州長康伊蓮(Eleni Kounalakis)以及加州和其他州的眾多民選官員。

加州 眾議員 紐約州

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