羅添福 獲AARP最佳社區服務獎

美國退休人士協會日前頒發獎項給羅添福(右)。(羅添福提供)

美國退休 人士協會(American Association of Retired Persons，簡稱AARP)日前於曼哈頓舉辦年度頒獎典禮，其中來自布碌崙 (布魯克林)班森賀華人 社區服務中心的負責人羅添福，憑藉多年為華社服務的貢獻，獲頒「紐約安德魯斯最佳社區服務獎」(NY Andrus Award for community service)。

當日紐約州各界人士出席該頒獎典禮，主辦機構頒發了不少獎項，羅添福則是眾多獲獎者中的唯一華人；他榮獲的「紐約安德魯斯最佳社區服務獎」，每年只頒發一次、且精挑細選入圍者，每次只頒發給一個人。

羅添福早年從香港到美國留學，共獲得三個碩士和一個博士學位，畢業後進入市教育局工作30載後退休，退休之後又全身心投入到社區工作中，並也擔任過學區和社區委員會委員；他憑藉出色的服務表現，獲得州眾議員寇頓(William Colton)向該機構極力推薦，獲此殊榮；寇頓當日也親自出席，向羅添福頒發表彰狀。

羅添福致詞表示，AARP作為全國性機構，能在這個層面上獲得這個獎項感到非常榮幸，也很欣慰自己的工作獲得主流機構的認可和關注，藉此讓外界知道我們為社區提供的服務。

作為該中心的創辦人，在服務滿八年的時間裡，羅添福定期邀請管轄當地的市警62分局警員舉行防範犯罪講座、還有其他市府機構提供重要的社會資訊等，另外也在推廣中華文化傳統、幫助華人融入美國主流方面作出努力，例如舉行農曆新年遊行、設立免費中英文班，獲得各界肯定。