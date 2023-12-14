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丁楷書寫紐約華人幫派史 正名兄弟情

記者高雲兒╱紐約報導
研究華人幫派歷史多年的七旬作家丁楷，出版非虛構文學「兄弟正傳」。(記者高雲兒╱攝影)
研究華人幫派歷史多年的七旬作家丁楷，出版非虛構文學「兄弟正傳」。(記者高雲兒╱攝影)

在美國華人的發展史上，幫派是跳不過的一環，至今仍流傳著關於幫派的各種傳說；外界對幫派印象模糊，總覺得它蒙著一層神秘面紗，抑或覺得他們從事不法活動，應敬而遠之；研究華人幫派歷史多年的七旬作家丁楷，出版非虛構文學「兄弟正傳」，闡明何為幫派，何謂真正的兄弟和義氣，也講述了紐約的種種幫派奇聞軼事。

丁楷於1948年在中國大陸出生，次年隨父母遷往台灣；他從中國文化大學畢業後，於1981年來美，曾擔任北美衛視經理，也是美國僑心月刊的負責人；丁楷說，他創作此書的原因，是想為兄弟正名，「結拜兄弟不一定形成幫派，而幫派的形成一定是結拜兄弟的結合，但是現在很多沒義氣的混混裝成是兄弟」。

他說，「真正的兄弟是我可以為你死的義氣，當然也要分清楚，小義和大義的區別」；「兄弟正傳」從中國的兄弟源頭講起，一直追溯到春秋戰國時期的墨子，再一路講到宋明的民間起義，直到近代的洪秀全、孫中山，眾多革命事件都在此書中展開，「很多幫派成員都是有志之士，為民請命」。

不過最吸引讀者眼球的，仍然是近代發生在美東地區的華人幫派故事；丁楷表示，他早年曾認識很多幫派的朋友，很欣賞他們的血性；他也親眼目睹許多事件，於是在書中紀錄真人真事，這些事件中不少都是當時華文報紙的大新聞，「我早有想法下筆，但是之前資料不多」；現在書中資料詳實，揭露很多不為人知的內幕，包括曼哈頓華埠為何能和小義大利相安無事等祕辛。

丁楷表示，因為講述的都是真實事件，而且很多主人公至今仍在世，所以書中當代人物多為化名，也略去了部分細節。

該書售價20元，有興趣的民眾可聯繫紐約世界書局購買，購書專線：(718)445-2665轉100-102。

華人 義大利 華埠

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