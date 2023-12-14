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電影「愛子歸來」12╱15感恩試片會

記者邢易霖╱紐約報導
前華裔婦女商會紐約分會葉周森梯會長(左一)和影片法律顧問陳明利(左四)到場支持電影「愛子歸來」。(記者邢易霖╱攝影)
前華裔婦女商會紐約分會葉周森梯會長(左一)和影片法律顧問陳明利(左四)到場支持電影「愛子歸來」。(記者邢易霖╱攝影)

李靖惠導演的紀錄片電影「愛子歸來」即將於15日在紐約豐收靈糧堂舉辦感恩試片會。導演呼籲各界人士積極參與「愛子歸來」行動電影院計畫，希望讓更多觀眾感受影片所傳達的對愛的詮釋和溫暖。

基督教角聲佈道團紐約事工總幹事陳熾牧師曾擔任移民官，並參與紀錄片拍攝期間的監獄關懷工作。他說與李靖惠導演相識是緣分，「愛子歸來」這部電影對新移民尤其重要，特別是華人新移民，因為缺乏對美國司法制度、法律權利及委任律師的知識，容易成為美國法律訴訟的受害者，影片為生活在美國主流世界中的華人發聲。

李靖惠導演誠摯邀請社區民眾一起支持行動電影院計畫，她說，「一部好的電影就像開啟一扇窗，看見生命風景，也像搭一座橋，傳遞愛和正義。在這個非常疏離跟冰冷的世界，希望這部電影成為許多家庭破冰的祝福。我們的生命因為去付出，更加有光彩」。

本月15日(周五)7時30分將在紐約豐收靈糧堂舉行「愛子歸來」感恩試片會，觀眾免費入場，需線上預約填寫報名表。電影有中、英字幕，是闖家觀賞電影，共享溫馨夜晚。觀影報名連接，https://docs.google.com/forms/d/1-Ki3ctKBIYCu4vFj15WqG0Qglak9v02shna24sBM1bw/viewform?egllfequested=tmue；

網上贊助 Tithely Giving，請選擇Come Home, My Child愛子歸來。https:/give.tithe.ly/formld=1/26d46c-ae61-4fa4-aff2-3ab4cc646398。

捐款支票抬頭，請備註HFI，Come Home, My Child愛子歸來。郵寄地址， Harvest Foundation Inc, 54-47 Little Neck Parkway, Queens, NY11362。電話，(346)653-9556。郵箱，[email protected]

移民 電影院 華人

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