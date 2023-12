電影「愛子歸來」12╱15感恩試片會

前華裔婦女商會紐約分會葉周森梯會長(左一)和影片法律顧問陳明利(左四)到場支持電影「愛子歸來」。(記者邢易霖╱攝影)

李靖惠導演的紀錄片電影「愛子歸來」即將於15日在紐約豐收靈糧堂舉辦感恩試片會。導演呼籲各界人士積極參與「愛子歸來」行動電影院 計畫,希望讓更多觀眾感受影片所傳達的對愛的詮釋和溫暖。

基督教角聲佈道團紐約事工總幹事陳熾牧師曾擔任移民 官,並參與紀錄片拍攝期間的監獄關懷工作。他說與李靖惠導演相識是緣分,「愛子歸來」這部電影對新移民尤其重要,特別是華人 新移民,因為缺乏對美國司法制度、法律權利及委任律師的知識,容易成為美國法律訴訟的受害者,影片為生活在美國主流世界中的華人發聲。

李靖惠導演誠摯邀請社區民眾一起支持行動電影院計畫,她說,「一部好的電影就像開啟一扇窗,看見生命風景,也像搭一座橋,傳遞愛和正義。在這個非常疏離跟冰冷的世界,希望這部電影成為許多家庭破冰的祝福。我們的生命因為去付出,更加有光彩」。

本月15日(周五)7時30分將在紐約豐收靈糧堂舉行「愛子歸來」感恩試片會,觀眾免費入場,需線上預約填寫報名表。電影有中、英字幕,是闖家觀賞電影,共享溫馨夜晚。觀影報名連接,https://docs.google.com/forms/d/1-Ki3ctKBIYCu4vFj15WqG0Qglak9v02shna24sBM1bw/viewform?egllfequested=tmue;

網上贊助 Tithely Giving,請選擇Come Home, My Child愛子歸來。https:/give.tithe.ly/formld=1/26d46c-ae61-4fa4-aff2-3ab4cc646398。

捐款支票抬頭,請備註HFI,Come Home, My Child愛子歸來。郵寄地址, Harvest Foundation Inc, 54-47 Little Neck Parkway, Queens, NY11362。電話,(346)653-9556。郵箱,[email protected]。