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皇后區公共圖書館施坦威分館翻新重開

記者邢易霖╱紐約報導
皇后區公共圖書館12日重新開放了位於阿斯托利亞(Astoria)的施坦威分館，此前該分館關閉了八個月，以改善主樓和地下室。(皇后區公共圖書館提供)
皇后區公共圖書館12日重新開放了位於阿斯托利亞(Astoria)的施坦威分館，此前該分館關閉了八個月，以改善主樓和地下室。(皇后區公共圖書館提供)

皇后區公共圖書館12日重新開放了位於阿斯托利亞(Astoria)的施坦威(Steinway)分館，此前該分館關閉了八個月，以改善主樓和地下室。包括升級新的家具和裝修，如新的油漆和地毯、貨架、工作站和自助服務亭，以及技術改造，引進新的計算機和掃描設備。

皇后區公共圖書館執行長沃爾科特(Dennis M. Walcott)表示，施坦威圖書館已為阿斯托利亞的居民服務130多年，這次大規模升級將有助於確保它在未來幾代社區中繼續扮演基石的角色。他們期待著更多居民到來，並將他們引領到全新的現代空間中。

圖書館分館重新開放，標誌著過去幾年進行的兩階段建築翻新和升級項目的第二階段完成，皇后區區長理查茲(Donovan Richards)在活動上表示，圖書館大規模翻新已完成，所有阿斯托利亞的家庭都將有機會享受施坦威圖書館的福利，以及可以獲得其所提供的豐富教育機會，新圖書館符合每個社區都應該有的標準。他說，「歷史悠久的施坦威圖書館一直是社區的支柱，一代又一代的家庭從這裡走過」。

據了解，之前的490萬元資本項目於2022年1月完工。該項目包括在建築安裝一部電梯，一個ADA無障礙廁所和一個ADA無障礙入口坡道。此外，項目還涵蓋了WiFi功能的擴展、一個24小時的外部回訪機、新的員工辦公室，以及對二樓兒童區、青少年區和多功能室的翻新。

市議員卡班(Tiffany Cabán)和州眾議員羅哈斯(Jessica González-Rojas)表示，隨著新的裝修和改進，包括主要設備的升級，新的施坦威圖書館將再次成為孩子、家庭和老年人學習和參與社區的關鍵設施中心。

圖書館升級新家具和技術改造，引進新的計算機和掃描設備。(皇后區公共圖書館提供)
圖書館升級新家具和技術改造，引進新的計算機和掃描設備。(皇后區公共圖書館提供)

圖書館 皇后區 眾議員

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