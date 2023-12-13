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刷新缺雪紀錄 紐約白色聖誕機率低

記者邢易霖／紐約報導
氣象專家預計，2023年末降雨的可能性多於降雪。(攝影邢易霖／攝影)
氣象專家預計，2023年末降雨的可能性多於降雪。(攝影邢易霖／攝影)

截至12日，紐約市已665天單日降雪量未達1吋，刷新自1998年創下的383天的紀錄，成為最新的紀錄保持者。紐約和費城打破東北部的缺雪紀錄。儘管東北地區以嚴冬和大雪量而聞名，但近年卻出現了明顯的缺雪趨勢，冬季氣候即將迎來暖冬。紐約市今年恐不會有白色聖誕。

氣象學上的冬季始於12月1日，結束於2月29日，但今年的初冬卻異常溫暖。截至目前，沒有任何極地氣流入侵美國的跡象，這種情況將導致包括紐約市在內的各大城市大量「缺雪」。氣象專家預計，2023年末降雨可能會多於降雪。

福斯電視台氣象學家范迪倫(Bob Van Dillen)表示，他們預計年末溫度將繼續保持在現在的水平，天氣雖然不會像上周末那樣炎熱，但溫度將保持在華氏32度以上，現在所看到的積雪，包括地面上的現有積雪，都將逐漸消失。

根據國家海洋暨大氣管理局(NOAA)氣候預測中心的長期展望，預計未來兩周全國大部分地區的氣溫將高於平均水平。這對喜歡下雪的民眾來說是個壞消息，因為任何可能出現的大風暴都可能面臨較溫和的氣溫，從而減少下大雪的機會。

天氣預報顯示加州的內華達山脈(Sierra Nevada)和科羅拉多州、新墨西哥州的聖胡安山脈(San Juan Mountains)有望迎來更多降雪。然而，美國東北部主要城市今年降雪量不會到1吋，這已是近兩年來東北部主要城市首次出現一天內降雪量未達到1吋的情況。

截至目前，沒有任何極地氣流將入侵美國的跡象，紐約市今年恐不會有白色聖誕。(記者邢...
截至目前，沒有任何極地氣流將入侵美國的跡象，紐約市今年恐不會有白色聖誕。(記者邢易霖／攝影)

紐約市 新墨西哥州 加州

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