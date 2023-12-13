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朱雲嵐「林泉逸趣」書畫展 僑教中心舉辦

記者高雲兒／紐約報導
書畫家朱雲嵐於12日在紐約華僑文教服務中心舉辦「林泉逸趣」書畫展覽開幕典禮，吸引眾多書畫愛好者賞畫交流。 (記者高雲兒／攝影)
書畫家朱雲嵐於12日在紐約華僑文教服務中心舉辦「林泉逸趣」書畫展覽開幕典禮，吸引眾多書畫愛好者賞畫交流。 (記者高雲兒／攝影)

書畫家朱雲嵐於12日在紐約華僑文教服務中心舉辦「林泉逸趣」書畫展覽開幕典禮，吸引眾多書畫愛好者賞畫交流。

朱雲嵐現任美洲中華書法學會董事長，1940年出生於越南，是廣東華僑二代；1989年他赴美定居，曾在紐約、費城、胡志明市辦過九次個展；他的書畫作品也獲邀參加北京、天津、廣州、新加坡、大阪等地的多個國際大展，更於2008年入選北美華人百家書畫集。

深受中華文化薰陶的朱雲嵐自幼喜愛翰墨，之後全憑自學，大量臨摹顏真卿、王羲之、懷素等名作，也經常向心意的書畫家請教，比如曾希後、林清霓等，使他的書畫作品頗有古風，行雲流水、意境高遠。

朱雲嵐說，「書畫可以說是我一生的最愛，當年越南赤化，我避禍柬埔寨四年，依舊畫筆不離身，我也從書畫中找尋慰籍與快樂」；雖已八旬，他仍不停歇勤奮創作，發揚美好的中華文化精粹。

此次展覽將呈現朱雲嵐豐富多彩的創作，作品主題涵蓋林泉山水、逸趣人物等多個面向，展示了他對於自然、人生和藝術的獨到見解。

展出時間為16日至17日(周六至周日)上午10時至下午5時，僑教中心地址：法拉盛41路133-32號。

越南 新加坡 費城

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