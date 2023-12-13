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紐約樂清同鄉會 新職員就職

記者邢易霖／紐約報導
紐約樂清同鄉會，9日晚在法拉盛舉辦四周年慶典暨第三屆理事會成員就職典禮。(記者邢易霖／ 攝影)
紐約樂清同鄉會，9日晚在法拉盛舉辦四周年慶典暨第三屆理事會成員就職典禮。(記者邢易霖／ 攝影)

紐約樂清同鄉會日前在法拉盛舉辦第三屆理事會成員就職典禮，新任會長葉勝成與理事會成員宣誓就職，晚會以樂清民歌「對鳥」拉開帷幕。現場約600位江浙同胞及僑領參加，共襄盛舉。

中國駐紐約總領館領事陳曲峰和許朝暉出席晚會並致辭，對同鄉會四年來取得的成績表示肯定，國會眾議員孟昭文、州眾議員金兌錫、州長代表劉林劍虹(Jenny Low)和市議員黃敏儀等，對同鄉會積極參與社區公益表示感謝並頒發褒揚狀，紐約市長派代表到場祝賀。

該創會會長陳志斌感謝所有為同鄉會做出貢獻的同胞，強調取得的每一項成績都是大家共同努力的結果。他回顧了同鄉會成立以來與民眾一同克服困難的歷程，特別是在新冠疫情期間，大家積極捐款購買防疫物資支援家鄉，同時在紐約幫助同胞和留學生進行防疫抗疫工作。他還提到為推廣中華文化而努力，成功將中國的一些文化作品運抵紐約，並與兄弟社團合作成功舉辦了首屆紐約文化節等活動，皆取得良好效果。

新任會長葉勝成表示，樂清市在中國百強縣市名列第13位，在紐約約有樂清同胞5000餘人，從事各行各業。新一屆理事會成員將繼續努力，團結一致，把同鄉會發揚光大。

榮譽會長黃李忠、執行會長高大光、名譽會長林家驥等登台為理事成員授牌。該會本屆理事會特聘請黃晟、張玉龍、吳洪光、張勝耀、傅林敏芝、管克忠、翁銀壯、翁信亮、邵連武、瞿可良等十位溫州籍社區知名人士擔任顧問。

眾議員 防疫 法拉盛

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