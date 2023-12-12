我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約7層大廈坍塌 牆壁像被扯掉、目擊者餘悸猶存

紐約州明年調漲工資 紐約市最低時薪將達16元

紐約客談╱聖誕禮物 多多益善

紐約客談

布碌崙(布魯克林)的一位名叫莫里的男子去年在弗萊布許(Flatbush)H大道的H&A加油站便利店購買紐約州樂透(New York Lottery)彩券刮出1000萬元；今年感恩節後，他在同一家便利店通過200X刮獎彩券，又刮出1000萬元，一時間成為人們茶餘飯後的美談。

然而有媒體爆料說，莫里不僅在去年中大獎時，未給加油站店東和員工「一點點表示」，今年再度中大獎，仍若無其事，甚至中獎後就消失無影了。這家店的店東Asim毫不掩飾地說，大家真的夢想能從他的獎金裡分到「小小的一杯羹」。因為在紐約州，賣出勁球、兆彩頭獎彩券的商店，州彩券部門會發給大筆獎金，但刮刮樂卻不在此列。

莫里該不該給H&A加油站便利店的店東和員工一點表示？於法，從未規定；於理，不給也完全理直氣壯，他人不能強迫。但於情，不稍微分享一點卻說不過去。人畢竟是有感情、有溫度的動物，不是冷冰冰的機器。更何況莫里在這家店玩刮刮樂兩次中獎，是無數個偶然因素起作用而達成的必然，其中一個因素可能就是H大道有這家店，這家店恰好有這張彩票，店裡員工恰好將這張彩票賣給了他。

退一萬步講，莫里兩次中千萬元，可以說是一夜暴富，縱算他不覺得應請便利店員工那怕是一頓晚餐、給一瓶香檳或者一包巧克力，他每次拿出一點錢來做其它善事，比方說捐點給非牟移機構，表達感恩之心，也不為過。因為正如俗話所說，贈人玫瑰、手留餘香。

日前在鹽湖城的一家餐館，幾位食客在用餐後，給這家小餐館的東主和服務生留下了1萬元小費，說是給他們的聖誕禮物，讓這家餐館的老闆和員工喜出望外，喜極而泣。但願在聖誕到來之際，多聽到這樣的溫馨故事。正所謂獨樂樂，不如眾樂樂。存善心，結善果，芬芳馥郁，香澤萬里。

加油站 紐約州 布碌崙

上一則

人力中心中校繪畫賽頒獎 發行作品畫冊

下一則

暴風雨遠離 紐新康三州未釀重大災情

延伸閱讀

貝爾特公園大道因部分路段關閉引起交通壅堵

貝爾特公園大道因部分路段關閉引起交通壅堵
兆彩兩張頭獎 南加同一加油站賣出

兆彩兩張頭獎 南加同一加油站賣出
洛杉磯一個加油站 8日售出兩張頭獎兆彩

洛杉磯一個加油站 8日售出兩張頭獎兆彩
連續兩年彩券中千萬 紐約男子被拍到開全新豪車出門

連續兩年彩券中千萬 紐約男子被拍到開全新豪車出門

熱門新聞

皇后區法拉盛地帶附近近日發生一起惡劣性侵事件，警方已公布涉案男嫌照片，呼籲公眾提供線索。(紐約市警局提供)

紐約法拉盛驚現大膽色狼 清晨強拉女性進小巷性侵

2023-12-06 15:50
紐約市明後天狂風大雨，預計影響市民正常通勤。(市府提供)

3年來首發勁風預警 紐約明後天狂風大雨

2023-12-09 16:04
布碌崙8大道發生蒙面匪徒闖入民宅案件。(取自Citizen)

紐約布碌崙8大道 驚傳十餘蒙面匪強闖民宅搶劫

2023-12-04 15:23
該名華翁日前搭乘地鐵時遭人攻擊。(TikTok截圖)

社交媒體瘋傳 華翁布碌崙列車內遭人無故攻擊

2023-12-07 18:29
因「吹哨」中國愛滋病人禍而晚年流亡的醫生高耀潔，今日在紐約家中過世，享壽95歲。（本報資料照）

中國河南愛滋病疫情「吹哨人」 高耀潔醫生紐約過世

2023-12-10 16:58
紐約市7日大雪紛飛，預計周末將繼續有暴雨大風，部分地區可能有洪水災害。(市府提供)

紐約今回溫 周末恐狂風暴雨 須嚴防洪水

2023-12-08 06:19

超人氣

更多 >
周海媚爆「未死仍昏迷搶救中」 監製友人微博發聲最新近況

周海媚爆「未死仍昏迷搶救中」 監製友人微博發聲最新近況
微博狂傳周海媚過世 友人致電未接、工作人員也不回

微博狂傳周海媚過世 友人致電未接、工作人員也不回
美國窮富人無交集 但都光顧這些連鎖餐廳

美國窮富人無交集 但都光顧這些連鎖餐廳
威廉家聖誕賀卡「來找碴」 網熱議：小王子少了手指？

威廉家聖誕賀卡「來找碴」 網熱議：小王子少了手指？
人美心毒…緬北電詐頭目女兒專騙中國窮人 卻稱「愛心女神」

人美心毒…緬北電詐頭目女兒專騙中國窮人 卻稱「愛心女神」