紐約客談╱聖誕禮物 多多益善

布碌崙 (布魯克林)的一位名叫莫里的男子去年在弗萊布許(Flatbush)H大道的H&A加油站 便利店購買紐約州 樂透(New York Lottery)彩券刮出1000萬元；今年感恩節後，他在同一家便利店通過200X刮獎彩券，又刮出1000萬元，一時間成為人們茶餘飯後的美談。

然而有媒體爆料說，莫里不僅在去年中大獎時，未給加油站店東和員工「一點點表示」，今年再度中大獎，仍若無其事，甚至中獎後就消失無影了。這家店的店東Asim毫不掩飾地說，大家真的夢想能從他的獎金裡分到「小小的一杯羹」。因為在紐約州，賣出勁球、兆彩頭獎彩券的商店，州彩券部門會發給大筆獎金，但刮刮樂卻不在此列。

莫里該不該給H&A加油站便利店的店東和員工一點表示？於法，從未規定；於理，不給也完全理直氣壯，他人不能強迫。但於情，不稍微分享一點卻說不過去。人畢竟是有感情、有溫度的動物，不是冷冰冰的機器。更何況莫里在這家店玩刮刮樂兩次中獎，是無數個偶然因素起作用而達成的必然，其中一個因素可能就是H大道有這家店，這家店恰好有這張彩票，店裡員工恰好將這張彩票賣給了他。

退一萬步講，莫里兩次中千萬元，可以說是一夜暴富，縱算他不覺得應請便利店員工那怕是一頓晚餐、給一瓶香檳或者一包巧克力，他每次拿出一點錢來做其它善事，比方說捐點給非牟移機構，表達感恩之心，也不為過。因為正如俗話所說，贈人玫瑰、手留餘香。

日前在鹽湖城的一家餐館，幾位食客在用餐後，給這家小餐館的東主和服務生留下了1萬元小費，說是給他們的聖誕禮物，讓這家餐館的老闆和員工喜出望外，喜極而泣。但願在聖誕到來之際，多聽到這樣的溫馨故事。正所謂獨樂樂，不如眾樂樂。存善心，結善果，芬芳馥郁，香澤萬里。