上月才被罰 布朗士7層大樓部分坍塌

11日下午3時40分，一棟位於布朗士的西伯恩賽德大道(West Burnside Avenue)的七層大樓一角坍塌，從屋頂塌到底部，部分房間暴露在外；未坍塌的部分仍然屹立。(Citizen截圖)

布朗士 區11日下午發生一起七層建築樓部分坍塌事件，緊急救援人員聞訊後趕往現場搜救，目前暫無人員傷亡報告，事故原因仍在調查中。

根據紐約市 消防局，11日下午3時40分，一棟位於布朗士的西伯恩賽德大道(West Burnside Avenue)的七層大樓一角坍塌，從屋頂塌到底部，部分房間暴露在外，看起來像是牆被撕裂；未坍塌的部分仍然屹立。

據悉，該建築物的首層為商業用途，其餘樓層為住宅區，共有46個單位，但坍塌現場只見牆壁和磚塊在大樓旁的街道雜亂堆放；目前該建築內的居民已被疏散撤離，並要求居民遠離現場，內部的所有公共設施已經被切斷。

市消防局稱，目前尚未收到任何傷亡報告，但他們仍在繼續搜尋現場，同時使用無人機和犬隻進行搜索。

市消防局長卡瓦那(Laura Kavanagh)表示，「對於一棟有人居住的建築物，我們會假設可能有人在內，直到我們排除這種可能性為止。我們正在盡一切努力確保如果有人在內，我們可以找到他們，或者排除這種可能性」。

她表示，目前還沒有關於倒塌原因的具體信息，還在調查中。

但根據城市建築記錄，多年來一直有人針對這座建築物的安全性提出疑問；就在上個月，市房屋局因該建築物基座腐蝕和破損罰款業主2400元，表示損壞可能「影響結構穩定性，導致潛在的倒塌」。

2020年，該建築物的磚石外牆接受過結構工程師的檢查，並被認定為「不安全」，報告指出外牆「存在嚴重的磚石損壞」，比如磚塊上有裂縫；當時命令業主進行外部修復，目前尚不清楚是否已完成修復工 作；工程師的報告確定，這種惡化主要是由於老化以及暴露在自然元素下造成的。