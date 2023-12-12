涉史島加密貨幣騙局 華男稱負責取物不知情

布碌崙華人涉嫌加密貨幣騙局，在史泰登島州高等法院受審。(谷歌地圖)

布碌崙 (布魯克林)的一名華裔居民因涉嫌在史泰登島涉入一起加密貨幣 騙局，近日在史島州高等法院受審，這名被告還涉嫌持有仿製槍枝。但被告稱自己對騙局毫不知情。

33歲的李震強(Zhenqiang Li, 音譯)家住布碌崙戴克高地(Dyker Heights)。他於12月6日在位於史島聖喬治(St. George)的州高等法院受審，被指控犯有與今年夏天發生一系列事件相關的三級重竊罪(Grand Larceny)和非法持有贓物罪。

檢方稱，受害人是史島東安山(Dongan Hills)居民，現年44歲。她在7月與被告的兩次會面中，在克利夫頓(Clifton)的一個停車場將3000多元現金交給了被告。這名受害者告訴警方，被告自稱是一個投資 集團的成員，但警方經調查後發現，該公司並不存在。

不過被告律師西格爾(Eric Wayne Siegle)說，被告對騙局毫不知情。律師還指出，有多名駕駛代表一個或多個身分不明的人，被派去在數次會面過程中從受害人手裡取走了10萬多元。李震強只是這多名駕駛中的一人，他只負責開車和取物品，對其他毫不知情。

據一名知情人透露，這名受害女性拿出10萬多元錢，是為了在中國購買加密貨幣。受害人認為是一個在中國的投資機會，但後來發現是不正當操作。

檢方還起訴李震強擁有仿真槍械。警方稱，他們從李震強2018年的豐田佳美上查獲了一把類似黑色9公分半自動手槍的槍枝。

被告律師西格爾說，檢方已向當事人提出，只要全額歸還錢款，就可獲得有條件釋放。此案下次開庭時間是2024年1月5日。