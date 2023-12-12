暴風雨遠離 紐新康三州未釀重大災情

大紐約地區10日晚間和11日早晨遭遇了一場冬季暴風雨的襲擊，但未釀成重大災情。(路透)

大紐約地區10日晚間和11日早晨遭遇了一場冬季暴風雨的襲擊，所幸的是，這場冬季風暴沒有釀成重大災情，紐新康三州地區及紐約五大區安然無恙。

整晚的暴風驟雨，在連接南布碌崙(布魯克林)和皇后區的主要公路幹線—貝爾特公園大道(Belt Parkway)幾處路段造成大量積水，交通部門為了保證安全，關閉了部分路段，從而導致貝爾特公園大道11日上午交通壅堵，車行緩慢，但隨著關閉路段的開放，貝爾特公園大道的交通也逐漸恢復正常。除此以外，這場風暴對紐約市 的交通基本上沒有造成太大影響。

雖然市應急管理局啟動了暴洪計畫(flash flood Plan)，但局長以斯科(Zach Iscol)11日上午表示，最糟糕的情況已經過去。以斯科說，儘管晚上風很大，但只有十幾棵樹被颳倒，這說明紐約市在全市範圍內做的大量準備工作起到了作用。就在兩周前，市應急管理局還組織了一次全市應對假想暴風雪的實時演習，準備很充分。

11日上午，紐約市部分地區還有降雨，但中午過後，紐約市大部分地區都已經轉晴。國家氣象局稱，整個大紐約地區，陣風的時速在每小時35至55哩之間，降雨量在1到5吋之間。這場大風暴中降雨量最大的是在長島 的貝思佩奇(Bethpage)，降雨量達到4.76吋；降雪量最大的是在新澤西州 的蘇塞克斯郡(Sussex County)的高點(High Point)，達到5.13吋；風速最大的地方是在長島的北港(Northport)，達到每小時51哩。