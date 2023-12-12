我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約7層大廈坍塌 牆壁像被扯掉、目擊者餘悸猶存

紐約州明年調漲工資 紐約市最低時薪將達16元

暴風雨遠離 紐新康三州未釀重大災情

記者胡聲橋／紐約報導
大紐約地區10日晚間和11日早晨遭遇了一場冬季暴風雨的襲擊，但未釀成重大災情。(路透)
大紐約地區10日晚間和11日早晨遭遇了一場冬季暴風雨的襲擊，但未釀成重大災情。(路透)

大紐約地區10日晚間和11日早晨遭遇了一場冬季暴風雨的襲擊，所幸的是，這場冬季風暴沒有釀成重大災情，紐新康三州地區及紐約五大區安然無恙。

整晚的暴風驟雨，在連接南布碌崙(布魯克林)和皇后區的主要公路幹線—貝爾特公園大道(Belt Parkway)幾處路段造成大量積水，交通部門為了保證安全，關閉了部分路段，從而導致貝爾特公園大道11日上午交通壅堵，車行緩慢，但隨著關閉路段的開放，貝爾特公園大道的交通也逐漸恢復正常。除此以外，這場風暴對紐約市的交通基本上沒有造成太大影響。

雖然市應急管理局啟動了暴洪計畫(flash flood Plan)，但局長以斯科(Zach Iscol)11日上午表示，最糟糕的情況已經過去。以斯科說，儘管晚上風很大，但只有十幾棵樹被颳倒，這說明紐約市在全市範圍內做的大量準備工作起到了作用。就在兩周前，市應急管理局還組織了一次全市應對假想暴風雪的實時演習，準備很充分。

11日上午，紐約市部分地區還有降雨，但中午過後，紐約市大部分地區都已經轉晴。國家氣象局稱，整個大紐約地區，陣風的時速在每小時35至55哩之間，降雨量在1到5吋之間。這場大風暴中降雨量最大的是在長島的貝思佩奇(Bethpage)，降雨量達到4.76吋；降雪量最大的是在新澤西州的蘇塞克斯郡(Sussex County)的高點(High Point)，達到5.13吋；風速最大的地方是在長島的北港(Northport)，達到每小時51哩。

今後十天的天氣預報顯示，至少在下個周末晚些時候之前，氣溫會轉涼，更符合季節性，天氣也會更加乾燥。17日(周日)晚間到18日(周一)的降雨機率為 40%。本周最低溫度將至少保持在30度，12日早上等公交車站或出門開車，天氣會變得清冷，出行者應該注意保暖。15日和16日將有大升溫，最高氣溫將接近50度。

法拉盛攤販10日冒雨擺攤。(記者高雲兒／攝影)
法拉盛攤販10日冒雨擺攤。(記者高雲兒／攝影)
儘管10日風雨交加，但外賣郎還是得冒雨送外賣。(記者高雲兒／攝影)
儘管10日風雨交加，但外賣郎還是得冒雨送外賣。(記者高雲兒／攝影)

紐約市 長島 新澤西州

上一則

紐約客談╱聖誕禮物 多多益善

下一則

涉史島加密貨幣騙局 華男稱負責取物不知情

延伸閱讀

紐約布朗士七層大樓坍塌 暫無收到人員傷亡報告

紐約布朗士七層大樓坍塌 暫無收到人員傷亡報告
快看世界／紐約一年一度SantaCon 上千聖誕老人滿街跑

快看世界／紐約一年一度SantaCon 上千聖誕老人滿街跑
紐約租金創紀錄 曼哈頓明年有望下滑

紐約租金創紀錄 曼哈頓明年有望下滑
貝爾特公園大道因部分路段關閉引起交通壅堵

貝爾特公園大道因部分路段關閉引起交通壅堵

熱門新聞

皇后區法拉盛地帶附近近日發生一起惡劣性侵事件，警方已公布涉案男嫌照片，呼籲公眾提供線索。(紐約市警局提供)

紐約法拉盛驚現大膽色狼 清晨強拉女性進小巷性侵

2023-12-06 15:50
紐約市明後天狂風大雨，預計影響市民正常通勤。(市府提供)

3年來首發勁風預警 紐約明後天狂風大雨

2023-12-09 16:04
布碌崙8大道發生蒙面匪徒闖入民宅案件。(取自Citizen)

紐約布碌崙8大道 驚傳十餘蒙面匪強闖民宅搶劫

2023-12-04 15:23
該名華翁日前搭乘地鐵時遭人攻擊。(TikTok截圖)

社交媒體瘋傳 華翁布碌崙列車內遭人無故攻擊

2023-12-07 18:29
因「吹哨」中國愛滋病人禍而晚年流亡的醫生高耀潔，今日在紐約家中過世，享壽95歲。（本報資料照）

中國河南愛滋病疫情「吹哨人」 高耀潔醫生紐約過世

2023-12-10 16:58
紐約市7日大雪紛飛，預計周末將繼續有暴雨大風，部分地區可能有洪水災害。(市府提供)

紐約今回溫 周末恐狂風暴雨 須嚴防洪水

2023-12-08 06:19

超人氣

更多 >
周海媚爆「未死仍昏迷搶救中」 監製友人微博發聲最新近況

周海媚爆「未死仍昏迷搶救中」 監製友人微博發聲最新近況
微博狂傳周海媚過世 友人致電未接、工作人員也不回

微博狂傳周海媚過世 友人致電未接、工作人員也不回
美國窮富人無交集 但都光顧這些連鎖餐廳

美國窮富人無交集 但都光顧這些連鎖餐廳
威廉家聖誕賀卡「來找碴」 網熱議：小王子少了手指？

威廉家聖誕賀卡「來找碴」 網熱議：小王子少了手指？
人美心毒…緬北電詐頭目女兒專騙中國窮人 卻稱「愛心女神」

人美心毒…緬北電詐頭目女兒專騙中國窮人 卻稱「愛心女神」