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被指一刀切式減支 紐約市預算聽證會火藥味十足

記者許君達／紐約報導
倡導團體與多名市議員在市政廳外集會，抗議亞當斯的削減財政開支計畫。(記者許君達／攝影)
倡導團體與多名市議員在市政廳外集會，抗議亞當斯的削減財政開支計畫。(記者許君達／攝影)

市長亞當斯(Eric Adams)提出的新年度削減必要開支預算案，11日在市議會舉行監督聽證會。由於此前亞當斯放話說，為了因應無證客危機帶來的額外支出，將會在下一年度給所有必要的市政部門削減5%的預算，因而本場聽證會上火藥味十足。當日清早，多名進步派市議員與百餘名社會各界代表在市政廳外集會，抨擊市府的減支決定。

聽證會從11日上午10時開始，一直持續到下午5時。市議長歐德思(Adrienne Adams)表示，無證客危機固然會使紐約市在未來幾年內面臨嚴峻的經濟形勢，但應當採取外科手術式的控制成本戰術去應對，優先保障維持城市正常運轉和市民正常生活的開支，而不該採取亞當斯的一刀切式減支。她並呼籲紐約市各界保持團結，共同向州府和聯邦施壓以要求更多援助。

主持聽證會的市議會財政委員會主席紀思庭(Justin Brannan)在聲明中表示，預算缺口並不完全是無證客造成的。他提到，聯邦疫情救助資金的終止、經濟的不穩定性和商業地產的疲軟，都是造成財政吃緊的原因。

亞當斯市府稱2024財年將存在71億元的預算缺口，不過根據市議會在聽證會前一天發布的財政報告，2024財年紐約市的財政收入將比市長管理和預算辦公室的預測多出12億元。此外，2024財年紐約市將有26億元的財政盈餘，並且每年必須列入預算的儲備金也有14億5000萬元。

教師工會的一名代表在聽證會上發言說，亞當斯市府過分誇大了無證客危機帶來的經濟壓力。

11日聽證會開始前，來自全市多個倡導團體、行業工會的代表冒雨聚集在市政廳外，抗議亞當斯的財政減支計畫。市議員馬泰(Christopher Marte)、阿維萊斯(Alexa Aviles)、哈尼夫(Shahana Hanif)、卡班(Tiffany Cabán)等人到場支持。

亞當斯 預算 紐約市

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