劉運疇掌湖南同鄉會 首務籌建會所

旅美湖南同鄉會第21屆選舉大會12月10日舉行，劉運疇當選第21屆會長，饒嶸當選理事長；劉運疇表示，上任後的首要任務是籌建同鄉會會所。(記者高雲兒／攝影)

旅美湖南同鄉會第21屆選舉大會12月10日在法拉盛 舉行，劉運疇當選第21屆會長，饒嶸當選理事長；劉運疇表示，就任後的首要任務是籌建同鄉會會所。

據悉，每兩年一次的換屆選舉是旅美湖南同鄉會創會40年來的傳統，百餘名成員在10日晚冒著大雨前往投票 地點參與投票，創下了參與投票人數的最高紀錄。

在諸多鄉親成員的見證下，新一屆領導團隊誕生，旅美湖南同鄉會第21屆會長為劉運疇、理事長為饒嶸，常務副會長李紅、滕芳，副會長卿雲峰、李景高、韓燚、 胡概玉、劉東明。

劉運疇來美15年，木匠、送外賣、 銷售、餐飲等多個行業都工作過，2011年開始在華夏中文學校任職，2012年加入旅美湖南同鄉會，擔任過理事、副會長以及四任常務副會長。

劉運疇表示，他上任後有六大目標，包括籌建同鄉會會所，建立負責人值班制，建立小額融資 庫，記載歷史傳承精神，促進同鄉會向功能化方向發展，以及完善同鄉會負責人輪換制度。

其中最重要的目標是建立會所，劉運疇說，「為了鄉親有一個實實在在的家，我甘願作美國唐僧、現代武訓。」他也表示，同鄉會是一個找尋老鄉的平台，是一個互助互愛場所，是一個與家鄉連接的紐帶和事業成功的助推器，他希望團結鄉親，一同在美國開創幸福生活。

現任會長張文生說，「選舉是一時的，鄉情是一世的。希望新的領導團隊能傳承積極奮進、無私奉獻的精神，發揮湖南人『吃得苦，霸得蠻』的韌勁，為同鄉會、為社區、為美中友誼服務」。