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班森賀華人服務中心籌款晚會 嘉賓雲集

記者顏潔恩／紐約報導
布碌崙班森賀華人社區服務中心日前在班森賀酒樓，舉辦成立八周年籌款晚會。(記者顏潔恩／攝影)
布碌崙班森賀華人社區服務中心日前在班森賀酒樓，舉辦成立八周年籌款晚會。(記者顏潔恩／攝影)

布碌崙(布魯克林)班森賀華人社區服務中心日前在班森賀酒樓，舉辦成立八周年籌款晚會，來自政界、警界和教育界的不少嘉賓，以及社區領袖和長者會員等數百人出席；主辦方向社區頒發年度優秀獎項，表彰為社區作出突出貢獻的個人和機構等，獲獎者多為華裔。

服務中心負責人羅添福表示，自2015年成立以來，為紐約市各區的僑民提供多方面的服務，包括翻譯、填寫社會福利表格、每月舉辦專題講座、邀請市府機構、執法和司法機構舉行會議等，給予當地民眾重要的社會資訊；他也回顧在弘揚中華文化、協助華人融入主流的成就，譬如舉辦新年大遊行、夏日公園聯歡會、中秋節和感恩節慶祝活動等，「我們不斷為各僑眾爭取各種不同的福利，希望能繼續造福民眾、繁榮社區」。

服務中心當晚也頒發表彰給多名在各自領域做出貢獻的個人和團體，其中市警62分局局長劉志強獲「公共安全獎」、96初中校長賀艾玲(Eileen Herusso)獲頒「年度校長獎」、ADJ Wisdom Home Care獲頒「居家護理服務獎」、以及「社區服務獎」由非營利機構「聯合亞美聯盟」(UA3)的主席孔振成榮獲。

除頒發表彰狀外，該服務中心的長者、大家姊開心舞蹈隊、詩情畫意藝術學校、以及繁星教育中心的孩童，都給觀眾帶來別開生面的文藝表演，現場掌聲雷動；州參議員曲怡文、州眾議員鄭永佳、市議員李凱健(Ari Kagan)以及62分局前局長陳韜等出席晚宴，為該會送上祝福。

華人 福利 布碌崙

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