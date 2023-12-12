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聖誕電影評選 華人最愛「真愛至上」

記者邢易霖╱紐約報導
電影「小婦人」榮獲多項獎項，包括奧斯卡獎、金球獎等，備受觀眾和評論家好評。(取自IMDB網站)
電影「小婦人」榮獲多項獎項，包括奧斯卡獎、金球獎等，備受觀眾和評論家好評。(取自IMDB網站)

聖誕節即將到來，一些與聖誕相關的電影引觀眾熱議。一項針對紐約市民眾的調查顯示，電影「風雲人物」(It's a Wonderful Life)為紐約人最喜歡的聖誕電影，月平均搜索次數為1萬3987次。「戀愛假期」(The Holiday)排第二，月均搜索次數為1萬0805次。「精靈總動員」(Elf)排第三；此外還有「壞聖誕老人」(Bad Santa)和「小婦人」(Little Women)頗受歡迎。聖誕影片「真愛至上」則受華人熱評，被許多華人影迷稱為「最好的聖誕電影」。

美國一些華人和留學生表示最受他們喜愛的聖誕電影是「真愛至上」(Love Actu...
美國一些華人和留學生表示最受他們喜愛的聖誕電影是「真愛至上」(Love Actually)，影片告訴人們愛是傳遞希望的獨特媒介。(取自IMDB網站)

CSGOLuck使用谷歌關鍵詞分析180多部聖誕電影的搜索次數，以確定紐約人最喜歡的電影。通過與「購買」、「藍光」、「Netflix」和「在線觀看」等詞匯結合，考察觀眾的不同觀影方式。

最受紐約客喜歡的「風雲人物」，是一部1946年的經典電影，由斯圖爾特(James Stewart)和裏德(Donna Reed)主演，講述一個商人在聖誕節前夕萌生自殺念頭，他認為這個世界沒有他會更好。當一位守護天使向他展示了一條他從未存在過的時間線時，他才想起自己對社區和他所愛的人所產生的積極影響。這部電影被評價為無與倫比的溫馨勵志經典影片。

「戀愛假期」是一部浪漫喜劇片。由裘德洛(Jude Law)和溫斯萊特(Kate Winslet)主演，講述兩個不幸的戀愛中的女人，為擺脫麻煩的愛情生活，安排了一次假日換房。

「壞聖誕老人」是紐約人第四喜歡的聖誕電影，是一部黑色喜劇片。(取自IMDB網站)
「壞聖誕老人」是紐約人第四喜歡的聖誕電影，是一部黑色喜劇片。(取自IMDB網站)
「戀愛假期」是一部浪漫喜劇片，講述了兩個不幸的戀愛中的女人，一個來自洛杉磯，另一...
「戀愛假期」是一部浪漫喜劇片，講述了兩個不幸的戀愛中的女人，一個來自洛杉磯，另一個來自英國，為了擺脫麻煩的愛情生活，她們安排了一次假日換房。(取自IMDB網站)

「精靈總動員」是拍攝於2003年的喜劇片，由費瑞爾(Will Ferrell)飾演巴迪(Buddy)，他是一個一出生就被聖誕老人的精靈們撫養長大的人類。後來發現了自己的真實身分，並知道生父還活著。為了找到生父，他踏上了前往紐約的旅程，並將他從聖誕老人的淘氣名單上除名。

「壞聖誕老人」在紐約客喜歡的聖誕電影中排第四，這部黑色喜劇由桑頓(Billy Bob Thornton)主演，他飾演的壞聖誕老人酗酒成性，在聖誕節前夕打著商場聖誕老人的幌子搶劫商場。然而，他的嗜好讓他越來越無法扮演聖誕老人的角色。

排第五的「小婦人」聚焦於四位成長中的姐妹，她們在內戰時期努力尋找人生目標，追求獨立和幸福。

此外，美國一些華人和留學生觀眾表示，他們最喜愛並具有代表性的聖誕電影是「真愛至上」(Love Actually)，這部以倫敦為背景的浪漫喜劇片，講述多個交織的愛情故事，描繪聖誕季節裡各種類型的愛情，包括初戀、家庭之愛、暗戀、跨文化的愛情等。影片以其幽默感、感人至深的情感描寫和豐富的人物構建，成為許多人心目中經典的聖誕愛情電影。

「精靈總動員」拍攝於2003年的喜劇片由費瑞爾(Will Ferrell)飾演巴...
「精靈總動員」拍攝於2003年的喜劇片由費瑞爾(Will Ferrell)飾演巴迪(Buddy)，他是一個一出生就被聖誕老人的精靈們撫養長大的人類。(取自IMDB網站)
調查顯示，電影「風雲人物」(It's a Wonderful Life)為紐約人...
調查顯示，電影「風雲人物」(It's a Wonderful Life)為紐約人最喜歡的聖誕電影，月平均搜索次數為1萬3987次。(取自IMDB網站)

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