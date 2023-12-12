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人力中心中校繪畫賽頒獎 發行作品畫冊

記者許君達╱紐約報導
華埠人力中心中文學校舉行線上頒獎典禮，表彰第11屆中秋繪畫比賽的獲獎選手，並推出獲獎作品畫冊。(線上會議截圖)
華埠人力中心中文學校舉行線上頒獎典禮，表彰第11屆中秋繪畫比賽的獲獎選手，並推出獲獎作品畫冊。(線上會議截圖)

華埠人力中心中文學校主辦的第11屆中秋繪畫比賽近日舉辦線上頒獎典禮，並出版了獲獎作品畫冊。部分獲獎選手以及州眾議員鄭永佳、華僑文教中心主任陳永豐、中文學校創始人楊甘保，以及州參議員卡范納(Brian Kavanagh)代表等各界人士參加了典禮。

中文學校校長石蔚靜說，本屆比賽從今年7月開始徵集，共收到486幅參賽作品。在由三名專業人士評審後，最終按幼兒、兒童及少年三個組別各自選出一、二、三等獎及入圍獎，獲獎者共90人，全部獲頒獎狀與獎金，其中一等獎得主的獎金100元。

比賽評委之一、華裔視覺藝術家王玉環表示，藝術家需要展示自我的平台，這樣一場比賽雖然規模不大，但也是這些4至17歲的「年輕藝術家」們的一個舞台。就職於紐約藝術基金會的評委鄧雅雲也表示，移民文化是美國文化的重要組成部分，對於移民家庭的年輕世代來說，若能在美國的舞台上獲得更多能見度，將極大地增強他們的主體性和存在感，使其未來有機會更加自信地追求自己的夢想。

鄧雅雲說，她在評審作品時，會特別重視孩子們是否真誠地在講述他們自己的、獨一無二的家庭故事。對此，另一名評委Jason Eisner強調，好的作品能夠讓人看到創作者的內心。

新年將至，卡范納辦公室社區事務主任張笑瑛表示，希望這本畫冊能夠成為孩子們送給父母的最佳禮物，她同時也勉勵所有參賽選手不要放棄用自己的畫筆，去描繪世界的美好。

所有獲獎選手及父母可從12月16日(周六)開始的每個周六前往華埠人力中心中文學校領取畫冊、獎狀和獎金，12月23日聖誕節假期除外。地址：曼哈頓華埠勿街(Mott St.)98號五層503室，開放時間：上午9時至下午6時。

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